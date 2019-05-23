Потап и Настя Каменских женятся: стало известно, где пара отпразднует свадьбу

На свадьбу Потап и Настя пригласили многих звезд, а зал наполнится несколькими сотнями гостей.

Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая. Утром на летнюю террасу свозят технику, цветы и полным ходом идет подготовка к грандиозному празднику.

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"Да, Потап и Настя женятся. Ресторан будет полностью закрыт", - рассказали ТСН официанты заведения.

Инсайдеры также сообщили, что на свадьбу Потап и Настя пригласили многих звезд, а зал наполнится несколькими сотнями гостей. В ресторане журналистам рассказали, что одно место у них стоит до полторы тысячи гривен. Молодожены Потап и Настя арендовали всю территорию. На летней террасе уже поставили большие экраны.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны другие подробности свадьбы. Так, на празднике будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая якобы станет не просто гостьей, а свидетельницей. После свадьбы новоиспеченная супружеская пара отправится в свадебное путешествие и будет отдыхать до 3-го июня.