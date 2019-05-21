Звезда "Игры престолов" рассказала, как боролась с анорексией

Актрисе помог преодолеть опасную болезнь ее будущий муж.

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в культовом сериале "Игра престолов", страдала анорексией.

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О сложном периоде в своей жизни актриса рассказала изданию Sunday Times, передает lime.apostrophe.ua. 23-летняя Софи призналась, что в подростковом возрасте изнуряла себя голодовками, из-за чего в 19 лет столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

"Это как бы захватило мой разум. Это было все, о чем я думала. Считала калории, питалась одними орехами и все такое. В течение года у меня не было менструации", - призналась актриса.

Желание похудеть привело Софи к тому, что ее здоровье серьезно пошатнулось, у нее началась анорексия. Вернуть актрису к полноценной жизни помог ее возлюбленный, а с недавних пор законный муж Джо Джонас.

"Он сказал: "Я не могу быть с тобой, пока ты не любишь себя. Я не могу видеть, что ты любишь меня больше, чем себя". Он спас мне жизнь", - призналась Тернер.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в ноябре 2016 года, а 1 мая сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония бракосочетания состоялась сразу после музыкальной премии Billboard Music Awards.

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