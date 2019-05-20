Экс-лидер "Грибов" накануне инаугурации обратился к Зеленскому в новом клипе (видео)

Юрий Бардаш, а ныне YOURA, выпустил альбом PLAN Б, а на сингл GRUZOVIK снял остросоциальный клип.

Украинский музыкант, продюсер и бывший лидер рэп-группы "Грибы" Юрий Бардаш обратился к вновь избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому через свой клип на песню GRUZOVIK.

Видео появилось на Youtube-канале его сольного проекта YOURA.

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Клип опубликован накануне инаугурации Зеленского. По сюжету восставшие против системы мирные граждане скручивают чиновников-коррупционеров и на грузовике везут возводить мост. Образ является отсылкой к Подольско-Воскресенскому мосту – одному из самых известных долгостроев Киева.

На Facebook-странице Юрия ролик опубликован со скрытым обращением к Зеленскому: "Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять политикам. Вова, нужен "Plan Б"!

Одновременно с клипом вышел также второй студийный альбом YOURA – PLAN Б. Пластинка затрагивает актуальные социальные вопросы, ситуацию в Украине и в мире.

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