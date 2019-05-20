Евгений Кошевой опубликовал фото / скриншот
Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского (фото)
12:59, 20 мая 2019Звезды
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Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица.
Евгений Кошевой опубликовал фото / скриншот
Инаугурация Владимира Зеленского уже состоялась. Накануне важного мероприятия друг и экс-коллега новоизбранного президента Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации.
Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица. На своей странице в Instagram Евгений Кошевой опубликовал фото.
"До инаугурации готов", - подписал фото Евгений Кошевой.
Как сообщал УНИАН ранее, Кошевой рассказал о своем политическом будущем при Зеленском.
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