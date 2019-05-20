Евгений Кошевой опубликовал фото / скриншот

Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского (фото)

12:59, 20 мая 2019
Звезды
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Евгений Кошевой опубликовал фото / скриншот

Инаугурация Владимира Зеленского уже состоялась. Накануне важного мероприятия  друг и экс-коллега новоизбранного президента Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации.

Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица. На своей странице в Instagram Евгений Кошевой опубликовал фото.

"До инаугурации готов", - подписал фото Евгений Кошевой.

Как сообщал УНИАН ранее, Кошевой рассказал о своем политическом будущем при Зеленском.

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Теги: #Владимир Зеленский