Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского (фото)

Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица.

Инаугурация Владимира Зеленского уже состоялась. Накануне важного мероприятия друг и экс-коллега новоизбранного президента Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации.

Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица. На своей странице в Instagram Евгений Кошевой опубликовал фото.

"До инаугурации готов", - подписал фото Евгений Кошевой.

Как сообщал УНИАН ранее, Кошевой рассказал о своем политическом будущем при Зеленском.

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