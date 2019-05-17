Звезда "Игры престолов" призналась, что популярность негативно повлияла на ее психическое здоровье

Мейси Уильямс столкнулась с публичностью и давлением общественного мнения.

Мейси Уильямс, которая играет роль Арьи Старк в культовом сериале "Игра престолов", говорит, что популярность негативно повлияло на ее самооценку и психическое здоровье.

Об этом она рассказала в интервью в подкасте Happy Place, сообщает CNN.

Так, попав в актерскую команду культового сериала в 13 лет, Уильямс столкнулась с публичностью и давлением общественного мнения. Не умея игнорировать критику в социальных сетях, она сильно страдала из-за негативных комментариев в ее адрес: "Это очень задевает, потому что в твоем заднем кармане постоянно лежит чье-то мнение Это начинает поглощать вас. Доходит до того, что вы почти жаждете чего-то отрицательного, чтобы дальше сидеть в дыре печали".

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22-летняя Уильямс говорит, что сейчас активно работает над тем, чтобы избавиться от этого навязчивого состояния, но все еще думает о комментариях, которые причиняют ей боль. "Я все еще лежу в постели в 11 часов ночи, рассказывая себе все, что я ненавижу в себе", - сказала Уильямс.

Уильямс говорит, что с нетерпением ждет, что с окончанием "Игры престолов" ее слава тоже постепенно угаснет, чтобы она могла попробовать "нормальную жизнь".

"Честно говоря, я хочу нормальной жизни. Я не хочу ничего из этого безумного, безумного мира, потому что это того не стоит", - сказала она.

Уильямс отметила, что первым шагом к поиску своего счастья является прекращение пытаться быть тем, кем люди хотят, чтобы она была, и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы быть собой.

Как сообщал УНИАН Lite ранее, в новом интервью 23-летняя актриса Софи Тернер призналась, что ее неуверенность в себе привела к затяжной депрессии. Ранняя популярность, которая обрушилась на актрису в 14 лет, имела и обратную сторону: тролли в соцсетях, сильное давление и жестокие комментарии в адрес Софи сыграли злую шутку с ее психическим здоровьем.

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