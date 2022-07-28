Все, что вы увидите в роликах, не рекомендуется повторять в реальной жизни!

В современном мире принято считать, что женщина - это символ добра, радости и благополучия. Но нередко представительницы прекрасного пола могут и "вмазать" конкурентке. Чаще всего так и происходит на разных украинских шоу.

Что не поделили участницы известных шоу - смотрите в подборке УНИАН.

В третьем сезоне шоу "Топ модель по-украински" девушки устроили массовую драку. Девушки начали оскорблять друг друга, а затем и вовсе подстрекать к драке. В итоге одна набросилась на другую, а к ним подключились и остальные. Говорят же, что женской дружбы не существует, особенно когда между ними есть конкуренция.

По задумке создателей шоу "От пацанки до панянки", в проект берут девочек из неблагополучных семей, которые сбились с пути истинного и ведут себя совсем не по-женски. Конечно, в программе можно увидеть множество драк, оскорблений и придирок. Буквально в каждом сезоне шоу вы столкнетесь с женской агрессией.

Кто бы мог подумать, что в драку влезут и взрослые женщины, имеющие детей? Так, на проекте "Супермама" мамы устроили скандал в финале, который закончится мордобоем.

"Холостяк" - романтическое шоу о любви и... о драках. Да-да, даже на таком проекте девушки умудряются подраться. И чаще всего причиной становится мужчина, главный герой шоу. Так и произошло в третьем сезоне "Холостяка" с Андреем Искорневым. Одна из самых скандальных участниц набросилась на другую, которая к тому же ее провоцировала.

К слову, на проекте "Холостячка" также были драки. Мужчины не смогли поделить Ксению Мишину.

Не удалось избежать и драк на шоу "мастер Шеф". И здесь девушки отличились своей агрессией и непристойным поведением.

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