Юмористический дебют Виктора Павлика и острые шутки о Трампе и Маске: что покажут в новых выпусках 'Единого Квартала' на '1+1 Украина'

С 12 апреля каждую субботу в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" зрители смогут увидеть премьеры новых выпусков благотворительных концертов "Единого Квартала".

"Кварталовцы" не обошли самые горячие новости и отреагировали на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Меткие шутки и острые реплики вызвали шквал смеха, после чего зал аплодировал стоя в знак поддержки Президента Украины.

В новых концертах "Единого Квартала" покажут номер о скандальном стриптиз-клубе в доме Кличко, разговор Дмитрия Гордона и Илона Маска, а также интервью Михаила Поплавского для женского подкаста. А еще "кварталовцы" предложили представить, как живется на болотах одиозным беглецам Виктору Януковичу и Башару Асаду.

В весенних концертах приняли участие звездные гости: Ирина Билык, Виктор Павлик, группа "Друга ріка", DANTES, POSITIFF и DOMIY. Артисты порадовали не только своими хитами, но и премьерами и участием в юмористических номерах. Ирина Билык на сцене "Единого Квартала" презентовала дуэтную песню с певицей ESPHYR - "Очі в очі". DANTES представил широкой публике новую версию хита Ирины Билык - "Одинокая". У народного артиста Украины Виктора Павлика состоялся дебют в юмористическом номере вместе с "оркестром" зрителей. А молодой отец POSITIFF получил помощь с поиском няни для своей новорожденной дочери от более опытных пап - Евгения Кошевого и Владимира Мартынца.

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Не обошлось без патриотических музыкальных композиций, среди них - трогательная песня о волонтерах, которая растрогала до слез не только зрителей, но и самих актеров.

Студия "Квартал 95" постоянно поддерживает наших защитников, ведь понимает, кому обязана возможностью делать свое дело. Артисты регулярно выступают перед военными, поднимая их боевой дух, а также обеспечивают необходимым - от автомобилей и дронов до квадроциклов, тепловизоров, РЭБов, раций и другого критически важного оборудования.

На одном из концертов на сцену вышел известный волонтер Владлен Никитин, основатель ООО "Украинские авиационно-космические технологии", чтобы передать систему РЭБ собственного производства, которую актеры сразу после концерта доставили нашим военным на Харьковское направление.

"С концертов "Единого Квартала" во Дворце "Украина" мы собрали и передали более 1 730 000 грн. на нужды подразделения ударных БПЛА "CODE 9.2" 92-й ОШБ, 27-й отдельной Печерской бригады НГУ и тактической группы "Афина" легиона ГУР МО. Сейчас мы просим поддержать новый сбор на нужды Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" проекта "Линия дронов". Помогать тем, кто защищает нашу страну - это наш долг и искреннее стремление", - говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

К сбору могут присоединиться телезрители, задонатив по QR-коду, который будет на экране во время эфира.

Концерты "Единого Квартала" можно будет посмотреть на телеканале "1+1 Украина" с 12 апреля каждую субботу в 19:00.

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