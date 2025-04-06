Звезда участвовала в шоу в 2010 году и объяснила, согласилась ли бы снова представить Украину.

Известная украинская певица Елена Тополя, которая ранее высказалась о Потапе, заговорила о своем повторном участии в конкурсе Евровидение. Звезда ответила, смогла ли бы снова представить Украину на шоу и рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней из-за музыкального события 15 лет назад.

В 2010 году исполнительница выступала на Евровидении под псевдонимом Alyosha. Тогда конкурс проходи в Осло, Норвегия. Она заняла на международной арене 10 место с песней "Sweet people". Знаменитость в интервью для OBOZ.UA подчеркнула, что больше не хочет участвовать в Евровидении. Причиной этому стал неприятный случай, который произошел из-за ее выступления 15 лет назад.

По словам Елены, у нее после участия в конкурсе появились огромные долги, которые она выплачивала годами. Выступление на песенном шоу стоило звезде 450 тысяч долларов (сейчас это более 18 миллионов гривен). У Тополи не было таких денег, поэтому ей пришлось залезть в долги.

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Тогда согласилась ей помочь заместитель главы Администрации президента Анна Герман. Она заверила, что покроет все расходы на Евровидение. Правда, политик "кинула" певицу и не дала ей ни копейки.

"Я не поехала бы просто потому, что у меня нет столько денег. В моем случае участие в Евровидении стоило 450 тысяч долларов. У нас было публичное обещание от Анны Герман вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась", - поделилась знаменитость.

Alyosha была вынуждена самостоятельно годами выплачивать долги. Однако со временем они уменьшились из-за лояльности компании, у которой она брала деньги в долг.

"Мы расплачивались с долгами несколько лет подряд, и почти половину нам простили. Скажем так, закрыли глаза. Это была большая компания, они смогли это себе позволить", - добавила Елена.

К слову, в этом году Украину на Евровидении представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Они выступят в первом полуфинале 13 мая под номером 5. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17 мая. Шоу пройдет в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее участники Ziferblat ответили, кто может победить на "Евровидении-2025". Артисты выделили сразу семь стран, у которых, по их мнению, большие шансы на триумф. Правда, взгляды братьев Даниила и Валентина Лещинских отличаются. Они назвали разных артистов.

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