Ведущий намекнул, что эта звезда отличается своим юмором и самоиронией.

Телеканал ТЕТ официально объявил, что завершает сотрудничество с Ксенией Мишиной после четырех успешных сезонов шоу "Я люблю Україну". Капитан проекта Александр Педан прокомментировал замену ведущей и заявил, что имя новой партнерши ему уже известно.

Кто она, зрители узнают уже в новом году, однако Педан намекнул, что эта девушка отличается юмором и самоиронией.

"Будет новая ведущая. Единственное, пока что я не могу анонсировать, кто именно, вы скоро узнаете. Классная, веселая, самоироничная, молодая, красивая - все, что надо. Мы были знакомы раньше", - заинтриговал Александр Педан в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

Кроме того, капитан пригласил смотреть праздничный выпуск шоу "Я люблю Україну" в новогоднюю ночь - 31 декабря, в 18:00 на ТЕТ. Делиться своей любовью к Украине под бой курантов будут Даша Квиткова, Александра Машлятина, Евгений Клопотенко, Фима Константиновский и еще несколько любимых звезд, чье появление станет настоящим сюрпризом по обе стороны экрана.

"Будет очень классная трехчасовая история. Классные, позитивные гости, их будет немного больше. Несколько конкурсов можно будет взять для себя в новогоднюю ночь, адаптировать в семейном кругу", - прокомментировал Педан.

Встречайте Новый 2025 год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Україну". Смотрите 31 декабря, в 18:00, и наслаждайтесь настоящей зимней феерией на ТЕТ.

Напомним, ранее Александр Педан рассказал, с кем будет встречать Новый год. Ведущий отметил, что Новый год - это семейный праздник, который важно встречать с близкими.

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