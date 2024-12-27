31 декабря в 19:00 на телеканале 1+1 Украина традиционно выйдет новогодний выпуск Вечернего Квартала. Актеры подготовили особую новогоднюю программу, которая объединит украинцев у экранов. Зрители увидят как юмористические номера с политической сатирой, так и шутки об актуальных проблемах сегодняшнего дня.

Юрий Великий порадует новыми пародиями. Юморист перевоплотится в Президента Украины Владимира Зеленского, а в сценке покажут обращение главы государства. Как ранее признался Юрий Великий в одном из интервью, это один из его любимых образов. Кроме того, это не единственная пародия от юмориста в этот вечер. Кого еще спародирует Юрий в новогоднем концерте, узнаете 31 декабря на телеканале "1+1 Украина".

Юрий Великий – не единственный из "кварталовцев", кто покажет новые пародии. Зрители также увидят Юрия Ткача в образе новоизбранного президента США Дональда Трампа, а Евгений Кошевой перевоплотится в Джо Байдена. Свои актерские навыки на сцене Вечернего Квартала продемонстрирует и певица ZLATA OGNEVICH, которая сыграет в миниатюре вместе со Станиславом Бокланом.

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Не обойдется без музыкальных сюрпризов. На сцену новогоднего "Вечернего квартала" выйдут MONATIK, Наталья Могилевская, Оля Полякова, ROXOLANA, DOROFEEVA, ZLATA OGNEVICH, ALEKSEEV, а также группы "АНТИТІЛА" и "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги. И этот концерт имеет благотворительную миссию – юмористы объявили о сборе на нужды тактической группы "АФІНА" легиона ГУР МО, где также служат два автора Студии "Квартал 95". К сбору могут присоединиться телезрители новогоднего эфира, донотив по QR-коду, который будет на экране.

Премьера "Новогоднего Вечернего Квартала" – 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

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