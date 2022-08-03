Проект уже официально представил участников.

Польская версия известного танцевального шоу "Танцы со звездами" представила первую однополую пару на проекте.

Так, участником нового сезона хореографического проекта стали архитектор, модель и герой гей-реалити "Прекрасный принц" Яцек Елонек и танцовщик Майкл Данильчук. Об этом сказано в Instagram-аккаунте шоу.

Отметим, что в этом проекте также примет участие украинская певица Джамала. Таким образом она поддерживает Украину и рассказывает польским зрителям о тех зверствах, которые российские оккупанты творят на территории нашей страны.

Также она будет собирать деньги для Украины. Партнером Джамалы стал 30-летний Яцек Йешке, который уже побеждал на проекте в пятом сезоне. Также он шестикратный чемпион Польши по бальным танцам и полуфиналист World of Dance Polska.

Напомним, названы 5 громких скандалов в украинском шоу-бизнесе.

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