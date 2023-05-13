Проголосовать за Украину можно двумя способами.

13 мая состоится гранд-финал конкурса песни Евровидение-2023. Украину в этом году представляет группа TVORCHI. И именно сегодня мы узнаем имя победителя.

В конце финала жюри из разных стран и простые люди смогут отдать свои голоса за фаворита. Стоит омтетить, что в первом полуфинале Украина не могла голосовать. Такую возможность ей предоставили только во втором полуфинале.

Однако в гранд-финале мы все же сможем отдать свой голос за полюбившегося артиста. При этом украинцы, которые в данный момент находятся на территории родины, не смогут проголосовать за TVORCHI. Это могут сделать только те украинцы, которые находятся на территории других стран.

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Для этого вам нужно воспользоваться картой местного оператора и отправить SMS с номером 19 или позвонить на указанный номер на инфографике ниже.

Если же вы хотите проголосовать за другого фаворита, то можете отправить номер своего фаворита на 7576.

Напомним, ранее был объявлен порядок выступлений участников Евровидения в финале.

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