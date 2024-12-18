Новогодняя ночь на ТЕТ: 31 декабря телеканал покажет специальный выпуск шоу 'Я люблю Украину'

Телеканал ТЕТ начинает новую традицию 31 декабря и приглашает всех зрителей встретить Новый год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Украину". Специальный выпуск подарит незабываемую атмосферу праздника, искреннего смеха и новогоднего тепла.

31 декабря, в 18:00 студия шоу "Я люблю Украину" превратится в сказочную зимнюю страну с блестящими декорациями и множеством сюрпризов. Ведущая Ксения Мишина и неизменные капитаны команд Александр Педан и Юрий Ткач подготовили увлекательную программу, адаптировав традиционные раунды на новогодний манер. Так, звездные участники проверят ловкость в "Снежной битве", посоревнуются в забавном "Селфи-конкурсе", откупорят игристое, переоденут капитанов в снеговиков и даже вдохновят ведущую впервые за все сезоны шоу надеть наушники и сыграть с ними в "Крокодил". Игроков и зрителей ждут загадочные подарочные боксы, маскарадная "звездная коза" и атмосфера чуда, которая очарует каждого.

В новогодний карнавал зрители окунутся с инфлюенсером и амбассадором социальных проектов Дашей Квитковой, шеф-поваром и ресторатором Евгением Клопотенко, юмористкой и актрисой сериала "Волонтеры" Александрой Машлятиной, ведущим Фимой Константиновским. Однако "ткачевцев" и "педановцев" в новогоднем выпуске станет больше, и появления экстра игроков обещают быть неожиданными и феерическими.

Видео дня

Праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" станет особым путешествием к украинским зимним традициям. Вместе мы вспомним самые теплые истории Рождества, встретим Новый 2025 год с песнями, весельем и загадаем одно желание на всех. Включайте телеканал ТЕТ 31 декабря, в 18:00, и провожайте год с любимым шоу и с любовью к Украине.

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