Девушка уже готовится к "Мисс мира", который состоится в следующем году.

Впечатляющие выступления артистов в концепции мета-вселенной, благотворительная миссия в поддержку женщин-защитниц и дефиле красавиц в образах от украинских дизайнеров: конкурс "Мисс Украина" прошел впервые с начала полномасштабного вторжения и состоялся в телевизионном формате.

Почетный титул "Мисс Украина 2024" получила Мария Мельниченко из Киева, студентка 4-го курса Государственного налогового университета в Ирпене. Девушка изучает финансы, банковское дело и страхование.

Также Мария работает моделью, занимается спортом и поддерживает благотворительные инициативы для помощи ВСУ. Красавица представит Украину на самом престижном международном конкурсе "Мисс мира" в следующем году.

"Для меня это очень важное событие в жизни и одновременно ответственное. Во время репрезентации Украины на международной арене конкурса "Мисс Мира" я хотела бы завязать партнерские отношения с благотворительными организациями, которые могут быть полезными для Украины в будущем. Я планирую напоминать о войне, акцентировать на важности привлечения фондов к поддержке пострадавших, продвигать социальные инициативы, способствующие восстановлению страны, призывать международное сообщество к единству в оказании гуманитарной помощи", - рассказала Мария Мельниченко.

Главной идеей нынешнего конкурса "Мисс Украина" стало объединение женщин в тылу и на фронте. Весь период подготовки, включая финал был нацелен на привлечение средств на пошив формы для военнослужащих. Зрители шоу имели возможность присоединиться к инициативе, сделав донат во время голосования за участниц на сайте и по QR-коду во время трансляции финала. Собранную сумму передадут в ОО "Землячки", которая занимается защитницами.

"В этом году участницы конкурса были очень включены во все благотворительные активности, которые мы инициировали. Благодаря их вовлеченности мы смогли собрать значительное количество донатов на пошив женской формы для наших военнослужащих. Мы очень благодарны нашим участницам за эту поддержку и надеемся, что они останутся частью нашего комьюнити. Подготовка к конкурсу "Мисс Мира" уже началась, и мы сделаем все возможное, чтобы Украина была достойно представлена.", - прокомментировала председатель комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

Титул "Вице-мисс Украина 2024" получила Ирина Макарова из Киева, а "Второй Вице-мисс" стала Виктория Гудим из Львова. В этом году впервые была выбрана "Міс Charity 2024". Эту награду получила Анжелика Симоненко из Киевской области, которой удалось привлечь наибольшее количество донатов на благотворительную миссию конкурса.

Участницы выходили на сцену с дефиле четыре раза в образах от украинских дизайнеров и в аккомпанементе известных артистов. На визитку в луках от Андрея Аникеева и в сопровождении выступления KAZKA, в национальных костюмах от бренда GAPTUVALNYA под пение TAYANNA, в коктейльных платьях от GASANOVA вместе с ALEKSEEV и на финальный выход в вечерних нарядах от AYSINA вместе с TVORCHI. Открывала конкурс ROXOLANA, во втором интервал-акте выступала KOLA, а закрывал MONATIK с хитом "А что?". Саунд-продюсером шоу стал композитор и музыкант Филипп Коляденко.

Мария Мельниченко уже начала подготовку к международному конкурсу "Мисс Мира", дата которого еще не объявлена. Ожидается, что конкурс состоится в марте 2025 года.

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