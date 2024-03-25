Голосование продлится до 1 апреля.

В приложении "Дия" сегодня, 25 марта, началось голосование за Национальное жюри на "Евровидении-2024". Отдать свой голос могут все желающие в возрасте от 14 лет до 1 апреля.

По правилам, пятеро представителей, которые наберут больше всего голосов от украинцев, войдут в судейский состав представителей от Украины. Председателем жюри станет тот, кого больше всего поддержат в приложении.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно войти в мобильное приложение "Дия", перейти в раздел "Сервисы", затем выбрать пункт "Опрос" и проголосовать за своего фаворита.

Видео дня

Перечень кандидатов Нацжури на "Евровидение-2024"

Всего представлено 10 кандидатов. Среди них есть певица, продюсеры, хореографы, обозреватели и другие творческие люди.

FIЇNKA - певица, актриса, автор песен

Алексей Бондаренко - музыкальный обозреватель, главный редактор издания "Лирум"

Александр Вареница - музыкальный эксперт, журналист и пиар-специалист

Ирина Горовая - продюсер и основательница музыкального лейбла POMITNI

Елена Коляденко - продюсер, хореограф, режиссер-постановщик

Макс Нагорняк - музыкальный обозреватель, основатель медиа "Bezodnya Music"

Анна Свиридова - продюсер и программный директор радио

Константин Томильченко - режиссер и хореограф-постановщик, креативный продюсер

Елена Тополя (Alyosha) - певица, представительница Украины на "Евровидении-2010"

Евгений Триплов - музыкальный продюсер и автор песен.

Напомним, конкурс "Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальме. 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал конкурса. Украину будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria.

Вас также могут заинтересовать новости: