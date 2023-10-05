История откровенно ошарашила других участниц шоу.

В 6 сезоне шоу "Супермама" появилась "уравновешенная мама" Ирина, которая рассказала жуткую историю. Она призналась, что муж сломал ей ногу, когда она поздно вернулась из караоке, где отдыхала с подругами.

"Когда я вернулась где-то около двух ночи, а он вышел ко мне в коридор и начал ругаться, кричать, обзывать... Потом меня отпихнул, потом я была на кровати, он начал ко мне подходить. Я просто подняла вверх ногу и он ее поймал, и просто сломал руками мне ногу. Я начала сразу кричать, мне было очень больно, он не поверил, что он сам мне сломал ногу... Я кричала на всю квартиру, а он подумал, что это у меня какая-то истерика", - рассказала Ирина.

Потом она вызвала скорую помощь, а мужчина не верил даже медикам, которые тоже сказали, что у женщины перелом. Ирине сделали серьезную и очень сложную операцию, ей установили титановую пластину и специальные конструкции. Когда женщина находилась в больнице, мужчина постоянно извинялся.

"У меня не было никакой злости к нему, обиды, просто была внутри какая-то пустота. Мне все, кто знал эту ситуацию, говорили: "Вика, если так случилось, это может быть не в последний раз, это просто первый звоночек"... Мама мне говорила написать на мужа заявление, но я того не делала, я не хотела упасть на плечи своей мамы. Хотела, чтобы мой муж обо мне заботился. Он сделал эту проблему - он должен был понести такое наказание. Он полностью взял на себя весь быт, ребенка, меня", - заявила женщина.

Ирина также вспомнила, что ее маленький сын видел, как муж ломал ей ногу. Он слышал ее крики, а потом всем говорил, что это именно его папа сделал больно маме. Но женщина отметила, что сейчас она не жалеет обо всем, что произошло.

"Благоаря" перелому она выехала в Польшу на костылях. А ее муж отправился с ней, как опекун их сына. Избранник Ирины не мог пересекать границу просто так, а сломанная нога женщины ему "помогла" сбежать из Украины.

"Когда я уже была в Польше, я поняла, что эта ситуация для чего-то была. Потому что все, что делается - к лучшему. Когда мы выезжали в Польшу, то мужчин не пропускали, но я была недееспособной и он выехал как опекун, у нас ребеночек. То есть если бы не нога, то мы всей семьей не выехали бы за границу", - призналась участница "Супермамы".

Сейчас мужчина работает в Польше дальнобойщиком и не возвращается в Украину. Сама же Ирина живет на две страны. Ее слова сильно поразили других участниц шоу. Они были возмущены тем, что женщина так легко оправдала и простила жестокий поступок мужа.

Напомним, ранее скандальная участница "Супермамы" публично "разнесла" Карпачева.

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