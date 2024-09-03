Девушка активно готовится к международному конкурсу.

Украинская модель и "Мисс Вселенная Украина-2024" Алина Пономаренко, которая в конце года в Мексике будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Miss Universe-2024", рассказала о подготовке к вероятным провокациям со стороны участниц-россиянок.

21-летняя девушка призналась, что морально готовится ко всему. И хотя организаторы конкурса постоянно подчеркивают, что шоу должно быть "вне политики", однако, возможно, какие-то конфликты произойдут.

"Считаю, к таким ситуациям важно быть морально подготовленной, помнить о своих ценностях, иметь поддержку команды. Это непросто, но мы работаем над этим, чтобы представить нашу страну на международной арене с достоинством", - сказала модель в интервью "Коротко про".

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Алина также отметила, что организационный комитет "Мисс Вселенная Украина" просил руководителей международного конкурса красоты лишить представительниц РФ возможности участвовать в соревновании. Но этот запрос был отклонен, однако уже наблюдаются некоторые изменения:

"На самом деле организаторы "Miss Universe" делают все возможное, чтобы избегать конфликтных ситуаций на конкурсе. Если раньше украинки и россиянки всегда были в одной группе, могли быть соседками по комнате, посещали одни и те же мероприятия вместе, то сейчас Украина и Россия почти не пересекаются".

К слову, в 2022 году россиянка Анна Линникова захотела стать возле представительницы Украины Виктории Апанасенко во время совместной фотосессии конкурсанток "Мисс Вселенная". Но, несмотря на все попытки участницы из страны-агрессора подружиться, наша модель не пожелала ее дружбы.

Напомним, ранее стало известно, что впервые на конкурсе красоты победила девушка с пышными формами. Однако ее захейтили в сети.

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