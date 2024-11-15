В этом году конкурс красоты проходит в Мексике.

Украинская модель Алина Пономаренко выступила в полуфинале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024", который проходит в Мехико, Мексика. 20-летняя одесситка удивила своими образами, в которых показалась на событии.

Представительница Украины в своем Instagram опубликовала видео, на которых продемонстрировала, в каких нарядах дефилировала на сцене. В частности, девушка выбрала для себя национальный костюм, весом более 5 килограммов, а также купальник и изысканное платье.

Первое появление Алины было как раз в ее национальном костюме "Сила земли". Как известно, этот наряд для участницы создал украинский дизайнер. Он символизирует богатую украинскую землю, которую защищает крепкая броня. Костюм состоит из металлизированной искусственной кожи, цветочного комбинезона из бифлекса, а также из серебряных защитных лат.

Вторым образом, в котором появилась Пономаренко, было вечернее платье. Оно идеально подчеркивало стройную фигуру модели. В платье был один V-образный вырез, и еще один обнажал ногу красавицы. Свой образ украинка дополнила массивными серьгами.

В дополнение, по традиции конкурсов красоты участницы дефилировали в купальниках. Алина показалась в голубом бикини и золотых туфлях на высоких каблуках. Также к своему наряду она добавила полупрозрачную накидку.

К слову, "Мисс Вселенная" в 2024 году впервые с 2007 года проходит в Мехико. В конкурсе принимают участие 130 красавиц со всего мира. В полуфинал вошло 30 участниц. Финал события состоится в ночь на 17 ноября.

Напомним, ранее стало известно, кто победил на конкурсе красоты "Miss International-2024". Желанный титул получила представительница Вьетнама.

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