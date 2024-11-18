Поклонники шоу считают, что представительница Дании "украла" корону у Таиланда.

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024", который состоялся 16 ноября в Мексике, разгорелся скандал. Поклонники считают, что победительницей должна была стать другая участница. Зрители пишут, что представительница Дании Виктория Кьер, которая завоевала желанную корону, "украла" титул у таиландки Сучаты Чуангсри.

Издание Daily Mail пишет, что своим возмущением поклонники поделились в соцсетях. Они убеждены, что представительница Таиланда была более эффектной на конкурсе красоты, а ее ответы на вопросы жюри были более точными. В частности, в сети приводят в пример один из ответов конкурсантки.

"Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях", - сказала Чуангсри о человеке, который является настоящим лидером.

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Такое высказывание высоко оценили поклонники. Поэтому, когда победительницей объявили Кьер, в сети возник настоящий резонанс. Пользователи возмущены результатом голосования:

"Мисс Таиланд лишили ее короны"

"Мисс Таиланд ограбили, у нее был лучший ответ"

"Ее ответы на оба вопроса были точными. Ее ограбили"

Пока представители "Мисс Вселенная-2024" никак не отреагировали на критику в сети. К слову, Сучата заняла на конкурсе четвертое место. Ее миссией является привлечение внимания к тяжелой болезни - раку молочной железы. Модель в 16 лет болела онкологией и пережила операцию.

Напомним, ранее украинка выступила в полуфинале "Мисс Вселенная-2024". Алина Пономаренко показала, в каких образах она вышла на сцену.

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