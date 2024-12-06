В следующем году киевлянка будет представлять Украину на международном конкурсе.

В украинской столице 5 декабря прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2024". Событие впервые за время полномасштабного вторжения состоялось вживую. Стало известно, кто из красавиц победил на шоу.

На официальной Instagram-странице события сообщили, что главную корону завоевала 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко. Именно она в следующем году будет представлять Украину на международной арене.

Модель уже успела прокомментировать свой триумф на конкурсе в Instagram и отметила, что своей победой она завоевала право в очередной раз напомнить миру о войне и показать несокрушимость Украины.

Видео дня

"Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости. Этот день - только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие", - написала Мария.

Мельничко с 18 лет работает в модельном бизнесе, а также она получает образование финансиста в Государственном налоговом университете. Как написали организаторы конкурса, девушка ведет активный образ жизни и почти 10 лет занималась бально-спортивными танцами. Победительница до сих пор регулярно занимается спортом и умеет кататься на лыжах и сноуборде. У Марии активная гражданская позиция. Она поддерживает сборы на ВСУ и помогает военным.

"Мария активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы, воплощая свои стремления к помощи другим. Она стала настоящим символом красоты, таланта и социальной ответственности", - говорится в сообщении на странице конкурса.

К слову, в этом году в конкурсе приняли участие 18 красавиц. Они демонстрировали свои способности и красоту в различных номинациях, в частности, "Перфоманс на воде", "Гончарная вселенная", "Свет и технологии" и "Зеркальный финал". Главный титул шоу - корону - Мельниченко передала "Мисс Украина 2022" София Шамия.

"Мисс Украина 2024" состоялся в Киеве впервые за три года. Как известно, лучших среди украинок выбирают уже более 30 лет, которые затем представляют наше государство на шоу "Мисс Мир".

Напомним, ранее трансгендерная женщина стала моделью года. Алекс Консани впервые в истории премии получила титул, как трансгендерная женщина.

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