Мария Мельниченко также рассказала о подготовке к "Мисс Мир" и ответила, какую миссию будет транслировать на международной арене.

Украинская модель из Киева Мария Мельниченко, которая стала победительницей "Мисс Украина 2024", рассказала, что она почувствовала после своего триумфа. 20-летняя киевлянка поделилась, какую миссию будет транслировать на международном шоу в следующем году и как проходит подготовка к "Мисс Мир".

В интервью для издания "Фокус" девушка отметила, что была очень счастлива, когда услышала свое имя во время объявления победительницы конкурса в Украине. Этот момент, говорит Мария, запомнится ей на всю жизнь. После шоу ее график стал более загруженным, ведь она активно готовится к международному конкурсу.

Мельниченко добавила, что титул "Мисс Украина" для нее означает не только внешнюю красоту, но и возможность привлечения внимания к украинскому народу. В частности, к его силе и ценностям.

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"Это был незабываемый момент, который я сохраню в памяти навсегда и о котором когда-то буду рассказывать своим детям. Внутри меня бушевала настоящая буря эмоций: радость, гордость, шок и даже немного страха перед новыми вызовами. Мой график стал более насыщенным, ведь сейчас я сосредоточена на том, чтобы достойно представить Украину на международной арене. Это большая честь и ответственность. Для меня титул "Мисс Украина" - это не только о демонстрации внешней красоты, но и об отражении силы, характера и ценностей украинского народа", - поделилась модель.

По словам красавицы, во время выступления на "Мисс Мир" в следующем году она планирует рассказать иностранцам о ежедневной борьбе украинцев и акцентировать на женщинах. Миссией киевлянки является помощь пострадавшим от войны украинкам, а также поддержка семей военных.

Что касается подготовки к конкурсу, то Мария активно изучает английский. Для этого она начала заниматься с репетитором. А также девушка совершенствует физическую форму и выносливость.

"Моя миссия - стать голосом Украины на международной арене. Для меня важно поддерживать женщин, пострадавших от войны, и помочь семьям военных. Я хочу популяризировать идею, что внутренняя красота может менять мир. На международной арене конкурса "Мисс Мира" мой месседж будет о силе, несокрушимости и человечности. Мир должен увидеть, что красота украинской женщины - это не только внешность, но и сила духа, милосердие и стремление к миру. Я буду рассказывать о героизме наших людей, о важности поддержки и единства", - добавила Мельниченко.

Напомним, ранее звезды эмоционально отреагировали на конкурс "Мисс Украина 2024". Эксклюзивно для УНИАН артисты поделились своими историями и отношением к конкурсам красоты.

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