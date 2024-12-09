Нынешний конкурс красоты "Мисс Украина" инициирует большую благотворительную миссию - собрать деньги на пошив женской военной формы для наших защитниц.

Национальный конкурс "Мисс Украина" состоялся впервые с начала полномасштабного вторжения и в этом году имел целью сбор на амуницию для женщин-защитниц.

Нынешний конкурс посвятили объединению женщин в тылу и на фронте. Вероника Щипцова, председатель комитета "Мисс Украина 2024", совместно с общественной организацией "Землячки" под руководством Ксении Драганюк приложили усилия, чтобы подчеркнуть важную роль женщин в борьбе за свободу Украины.

Зрителей шоу ждали особые выступления украинских артистов: MONATIK, TVORCHI, KAZKA, ALEKSEEV, TAYANNA, ROXOLANA и KOLA. Эксклюзивно для УНИАН артисты нынешнего лайн-апа поделились своими историями и отношением к конкурсам красоты.

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ALEKSEEV

"Конкурсы красоты - это вообще моя сфера. Не сосчитать, сколько раз я выступал на самых разных конкурсах, от "Мисс Украина" до детских соревнований красоты. Я очень рад, что в этом году "Мисс Украина" возвращается к нам! У нас, без преувеличения, самые прекрасные, самые красивые, самые талантливые и самые умные девушки в мире. И теперь этот проект, отражение внутренней, ментальной и внешней красоты, возвращается в Украину на самом высоком уровне. Я невероятно рад присоединиться к когорте топовых артистов нынешнего лайн-апа и быть среди них", - сказал певец.

Также он обратил внимание на важность социальной миссии нынешнего конкурса - участники собирали средства на женскую военную форму для наших защитниц.

"Мы все знаем, как это важно и как наши героини нуждаются в поддержке, особенно сейчас, когда начинается холодный период. Я считаю, что проведение таких конкурсов в Украине сегодня очень важно, ведь следующий этап - международный, где представительница от нашей страны имеет возможность напомнить мировому сообществу о важности поддержки Украины. Мы все понимаем, что это очень важная миссия", - добавил артист.

TVORCHI

Джеффри: "Во всем мире говорят, что украинки - самые красивые женщины, и это действительно так! Как-то я разговаривал со своим братом из Нигерии по видеозвонку, пока шел по улице. Во время разговора он увидел нескольких девушек, которые проходили мимо. И он тогда сказал что-то типа: "Бро, у вас так много красивых девушек!" Я полностью с ним согласен".

Андрей: "Однако важно помнить, что все участницы демонстрируют не только свою привлекательность, но и интеллектуальные способности, способность представлять Украину на международном уровне. Сегодня как никогда важно использовать такие площадки, чтобы напоминать миру о войне и продолжать бороться за поддержку нашей страны".

Джеффри: "Абсолютно согласен. И, конечно, я призываю всех поддержать сбор средств на пошив формы для наших отважных защитниц. Это важная социальная миссия конкурса, которая помогает нашим женщинам-военнослужащим, воюющим за свободу и будущее Украины. Им нужна наша поддержка, и каждый вклад - это вклад в нашу общую победу".

MONATIK

Монатик искренне убежден, что каждый человек и каждая организация, которые вопреки сложностям сегодняшнего дня продолжают творить в Украине, выполняют очень важную миссию. По его словам, это поддержка экономики, создание рабочих мест, сохранение и развитие культуры даже в такое сложное военное время. Именно поэтому он старается максимально поддерживать как молодые музыкальные премии, так и конкурсы, которые уже имеют свою историю и продолжают развиваться в эти сложные времена.

"Мы живем здесь, ночуем в бомбоубежищах с детьми, останавливаем рабочие процессы из-за обстрелов, постоянно находимся в информационном стрессе. Но именно на этом фоне люди, которые продолжают создавать что-то важное здесь и сейчас, вызывают у меня огромное уважение. Именно поэтому я искренне уверен, что мы должны друг друга поддерживать и держаться вместе", - говорит певец.

KAZKA

"Любая возможность быть услышанными на международной арене имеет сейчас колоссальное значение. Наша новая представительница от Украины имеет большую ответственность и силу - вспомнить только прошлый год и нашу украинку, которая была самая эффектная и олицетворяла своей репрезентацией много символов и смыслов", - поделилась Александра Зарицкая.

В этом году конкурс красоты "Мисс Украина" инициирует большую благотворительную миссию - собрать деньги на пошив женской военной формы для наших защитниц. Это показывает большой пример осведомленности и сознательности, важности помогать армии, добавляет певица.

Напомним, уже названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина 2024".

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