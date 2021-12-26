Победитель получил денежный приз и возможность учиться в одной из лучших кулинарных школ мира.

На канале СТБ вышел финальный выпуск кулинарного шоу "МастерШеф", по результатам которого стало известно имя победителя.

Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "Эксы" (фото)По решению судей победителем 11-го сезона стал 29-летний Богдан Шинкарев из Харькова. Участник выиграл 300 тысяч гривень и обучение в одной из лучших кулинарных школ мира Le Cordon Bleu в Париже.

"Я хотел что-то веселое придумать, как-то креативно подписать, в своем стиле. Но на ум приходят лишь слова благодарности. Друзья, спасибо всем тем, кто поддержал, столько приятных слов я получил в комментариях и в личные сообщения за время проекта! Это уже была маленькая победа!" - написал Шинкарев в Instagram.

В финальном соревновании он завоевал звание лучшего в Украине кулинара-любителя у Светланы Ткаченко и Владислава Якимца.

Богдану 29 лет, он родом он из Харькова. Он - профессиональный игрок в покер, ранее играл в КВН.

Справка. "МастерШеф" - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ. Шоу под названием MasterChef впервые появилось в Великобритании; адаптированные шоу выходят также в ряде стран мира.

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