Оказалось, что модель потеряла звание из-за стычки с охранниками в нетрезвом состоянии.

Победительница конкурса красоты "Мисс Шотландия" в 2022 году Люси Томсон потеряла свой титул из-за скандала с ее участием. Стало известно, что девушка в нетрезвом состоянии напала на охранников во время турнира по регби Edinburgh City 7s в июне 2023 года. Суд признал виновной 26-летнюю модель в стычке с мужчинами.

Как пишет издание The Sun, звезда нецензурно выражалась и полезла с кулаками на 26-летнего Эндрю Окпадже и 32-летнего Аласдера Дулана. Более того, девушку даже обвинили в расизме в сторону Окпадже. Также она укусила обоих мужчин.

Девушка угрожала охранникам и хвасталась своим статусом перед ними, сообщили очевидцы ссоры. Сами пострадавшие рассказали, что на момент стычки Томсон была в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не реагировала на их замечания. Модель попросили уйти с турнира, но она не послушалась и начала кричать на мужчин.

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Окпадже отметил в суде, что победительница конкурса красоты вела себя неадекватно и, кроме них, также цеплялась и к другим присутствующим на соревнованиях. По его словам, она нецензурно обращалась к нему и укусила за руку.

"Когда мы подошли ближе к выходу, на меня напали. Мы держали ее и старались быть как можно нежнее, и когда я поднял руку, она укусила ее. Это оставило след на моей руке. Я посмотрел на нее, а потом она продолжила называть меня словом на "н" (н*гер - УНИАН). Она посмотрела прямо на меня и с уверенностью сказала: "Ты чертов н*гер", - вспомнил охранник.

Но на суде сама Люси утверждала, что своими действиями пыталась защититься от охранников. Девушка призналась, что выпила более двух стаканов сидра и заявила, что причиной конфликта стали действия охранников, которые якобы "загнали ее сестру в угол". Бывшая "Мисс Шотландия" добавила, что ее силой заставили покинуть спортивное мероприятие.

"Я кричала о помощи, но меня просто тащили", - сказала модель.

Правда, судья встал на сторону пострадавших и назвал слова Томсон "абсолютно неправдоподобными". Он признал ее виновной в нападении на мужчин и расистских оскорблениях.

Девушка получила наказание в виде штрафа в размере 790 фунтов стерлингов (почти 42 тысячи гривень). Когда скандал получил огласку, на него отреагировали и организаторы "Мисс Шотландия". После суда над Томсон они лишили ее титула.

Напомним, ранее участница конкурса красоты "Юная мисс США" погибла в ДТП. Каденс Фредериксен врезалась на своем авто в прицеп трактора на дороге. На момент смерти модели было всего 18 лет.

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