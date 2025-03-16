Анастасия Воскобойник объяснила свою категорическую позицию относительно участия в шоу.

Популярная украинская блогерша Анастасия Воскобойник, более известная как "Худая Стерва", высказалась о романтическом реалити "Холостяк". Звезда сети, которая получила славу благодаря юмористическим роликам на разнообразную тематику в TikTok и Instagram, призналась, что никогда не стала бы участницей проекта и объяснила почему.

Ранее девушка делилась, что размышляла над тем, чтобы пойти на шоу и принять участие в 13 сезоне "Холостяка", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. Правда, тогда она передумала.

В интервью для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ" Воскобойник поделилась, что на ее решение повлиял формат реалити. По словам Анастасии, она не готова строить отношения с мужчиной, где за его сердце также соревнуется еще более двух десятков девушек. Для нее романтика на публику, когда за тобой наблюдают тысячи зрителей, не является комфортной.

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"Во-первых, я понимаю, что это морально тяжело. Я не хочу травмировать свою психику. Мне достаточно стресса в жизни", - объяснила свою категорическую позицию блогерша.

Также она отметила, что мечтает встретить свою любовь без всяких испытаний и соревнований с другими женщинами. "Худая Стерва" говорит, что не может выделить несколько месяцев своей жизни на участие в шоу, в котором ее может не выбрать главный герой.

"Для меня модель, когда я и еще 20 девушек за одного мужчину бьемся, выгрызаемся, ломаем ногти, два месяца жизни у меня просто выпадают. Это при условии, что он меня выберет, а я другого не рассматриваю. Да ну, нет, я что, нечем себя занять?" - подчеркнула Воскобойник.

К слову, победительницей 13 сезона "Холостяка" стала волонтер и бизнесвумен Инна Белень. После шоу она продолжила отношения с "Тереном", которые длились несколько месяцев. Но в феврале этого года пара объявила о разрыве. Бывшие не раскрыли причин расставания, но ветеран войны намекал, что вне камер им было сложно строить отношения.

Напомним, ранее известный украинский спортсмен заявил, что хочет стать героем шоу "Холостяк". Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев объяснил, почему заинтересован в участии в шоу.

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