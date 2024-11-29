Елизавета Луцюк призналась, готова ли была бы дать второй шанс их с главным героем отношениям.

Участница шоу "Холостяк" модель и диджей Елизавета Луцюк, которая покинула проект в четвертом выпуске, прокомментировала решение главного героя Александра "Терена" попрощаться с ней. Девушка призналась, смогла ли бы снова попробовать построить отношения с ветераном войны.

В интервью "РБК-Украина" блогерша поделилась, что решение "холостяка" было неожиданным для нее. Участница почувствовала симпатию к Александру, однако она оказалась невзаимной. Как известно, "Терен" попрощался с Луцюк, потому что решил, что она не готова к серьезным отношениям. В то же время Елизавета не осуждает Александра и отмечает, что уважает его выбор.

"Да, я почувствовала боль, ведь он мне действительно очень нравился, и я видела перспективу в наших отношениях. Но это был его выбор, я его уважаю. Он пришел на проект найти свою любовь, и это нормально - когда чувства не взаимны. В таких случаях остается только принять этот факт и двигаться дальше", - подчеркнула девушка.

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Экс-участница не скрывает, что она бы хотела остаться в проекте и продолжить борьбу за сердце военного. Она была заинтересована в отношениях с Александром, однако сам мужчина решил иначе.

"Конечно, я хотела бы остаться на проекте. Для меня было очень интересно развивать нашу историю с Александром", - добавила Лиза.

А вот на вопрос о том, дала ли бы модель ветерану войны второй шанс, то она говорит, что нет. По ее словам, он уже сделал свой выбор, когда решил отпустить ее, поэтому больше она не видит перспектив в их отношениях.

"Александр уже сделал свой выбор, поэтому нет, я бы не дала ему второго шанса", - подчеркнула Елизавета.

К слову, уже сегодня выйдет пятый выпуск "Холостяка". Сейчас на проекте осталось семь участниц.

Напомним, ранее Елизавета Луцюк ответила на хейт из-за дружбы с россиянами во время войны. Она заявила, что эти люди якобы поддерживали Украину.

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