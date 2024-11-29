Модель также призналась, рассказала ли бы девушкам о своем поцелуе, если бы он состоялся.

Модель и диджей Елизавета Луцюк, которая не получила розу от главного героя Александра "Терена" и покинула шоу, высказалась о поцелуях на шоу "Холостяк". Экс-участница ответила, как отреагировала, когда узнала, что ветеран войны целовался со многими девушками.

В интервью "РБК-Украина" девушка отметила, что сначала ей было сложно осознать, что "холостяк" перешел на новый уровень отношений уже с тремя участницами. В частности, у "Терена" уже были поцелуи с волонтеркой Инной, тату-мастером Викторией и арт-терапевтом Вероникой.

Для многих девушек эта информация стала шоком и Елизавета не была исключением. Сначала она была удивлена такому быстрому ходу события. Однако со временем поняла, что она находится на романтическом проекте и переосмыслила ситуацию.

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"Когда я узнала о поцелуях, мне стало очень неприятно и больно, потому что я не ожидала, что Александр начнет целоваться с другими девушками так быстро. Я думала, что это может произойти на пятой или шестой неделе, с той девушкой, которая ему понравится больше всего. Это был шок, но со временем, когда ты начинаешь анализировать ситуацию, понимаешь, что ты пришла на проект о построении отношений. Сначала было очень трудно, но потом я смогла увидеть ситуацию с холодным умом", - сказала Лиза.

Модель также честно ответила, призналась ли бы она девушкам, что у нее был поцелуй с Александром. Стоит указать, что Инна и Виктория скрывали это от участниц, и рассказали лишь тогда, когда Вероника решилась на признание. Диджейка считает, что о таком не стоит молчать. Девушка убеждена, что лучше быть открытым сразу.

"Если бы у меня был поцелуй с Александром, я сразу бы сказала, потому что, по моему мнению, нет смысла это скрывать. Рано или поздно это все равно станет известно, поэтому лучше не тянуть и быть откровенными с самого начала", - убеждена Луцюк.

Напомним, ранее Елизавета Луцюк прокомментировала, что Терен не дал ей розу. Девушка призналась, готова ли была бы дать второй шанс их с главным героем отношениям.

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