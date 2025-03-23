Девушка отметила, что экс-избранник был неадекватным.

Участница романтического реалити "Холостяк-13" и сомелье Алина Пухальская впервые рассказала об отношениях с бывшим.

По словам девушки, он был психически неуравновешенным человеком и устраивал ей странные сцены дома.

"Последний был псих, я на него два раза вызывала полицию. Он меня не бил, а просто, когда я вернулась на час позже, чем обещала домой, то все мои вещи были мокрые в ванной. Все было залито кипятком, оно все полиняло и весь мой гардероб был просто мокрый", - вспомнила Алина в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Как долго она была в этих отношениях - неизвестно. Однако Пухальская добавила, что долгое время отходила от расставания и до сих пор считает это одним из самых травматических опытов в своей жизни.

"Мне очень было больно... Это самый травматический мой опыт, но и самая большая любовь. Я долго отходила от этих отношений, но отошла и это главное", - подчеркнула сомелье.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13" Алина Пухальская откровенно призналась, общается ли с Александром Тереном и Инной после шоу.

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