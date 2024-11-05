Она высказала свои претензии к создателям проекта.

После того, как одна из экс-участниц нового сезона романтического шоу "Холостяк" Маричка Довбенко обвинила создателей реалити в сексизме, еще одна девушка озвучила свои жалобы.

В частности, участница Екатерина Элькнер, которая на первой вечеринке проекта была на костылях, пожаловалась на бестактность и критику от других девушек. В своем Instagram она отметила, что конкурентки обсуждали ее возраст, который якобы не соответствует внешности. Более того, девушки комментировали, что главный герой шоу Александр Терен будет "как сын" рядом с ней.

Это оскорбило Екатерину. Она считает, что продюсеры, которые допустили такие высказывания в ее адрес и опубликовали этот момент на официальной странице в сети, "перешли черту".

"Я не хочу и не буду молчать, когда меня так высмеивают. Понимаю, что это был комментарий одной из девушек, понимаю, что все имеют право на свое мнение, но я так же имею право сказать у себя на странице, что мне неприятно видеть на официальной странице публикацию с прямыми намеками", - написала Элькнер в своем Instagram и добавила эмоциональное видео.

Кстати, создатели шоу пока не отреагировали на заявление участницы, которая ушла из проекта после первой вечеринки.

К слову, главным героем проекта "Холостяк-13" стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. 28-летний мужчина получил ранение во время выполнения боевого задания, после этого потерял две конечности.

Напомним, ранее известный певец Тарас Тополя резко высказался о шоу "Холостяк".

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