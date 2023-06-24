Кошевой и Пикалов пошутили о мятеже в стране-агрессоре.

Юмористы "Студии Квартал 95" высмеяли бунт в России. В новом выпуске "Байрактар News" Евгений Кошевой и Александр Пикалов пошутили о "Камасутре", которую устроили основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин и глава Минобороны РФ Шойгу.

Не обошлось и без Юрия Великого, который сделал пародию на "разговор" Путина с Шойгу. Он показал, как глава Минобороны жаловался на Пригожина.

"Жабагадюкинг", который не продолжает развиваться и сейчас, начинался уже давно. Пригожин уже несколько месяцев кричал о "снарядном голоде" и публично "рыпался" на Шойгу. Великий показал, что у министра уже не выдержали нервы, он начал рыдать.

Кроме этого, Кошевой и Пикалов пошутили о Пригожине, которому угрожали потерей своих наемников. Юмористы перечислили новые российские фейки, а также насмешили последними новостями из страны-агрессора.

Новый выпуск "Байрактар News" - видео

Реакция комментаторов

В сети шутят, что юмористы "не вовремя" выпустили новый эпизод. По мнению комментаторов, сейчас комикам стоит снять новый обзор на новости за 24 июня, ведь "жабагадюкинг" в РФ перешел на новый уровень. Также пользователи пишут:

"Спасибо, что поддерживаете своими выпусками"

"Жду новых пародий, супер"

"Вы будто в воду глядели, теперь Шойгу уже убегает от Пригожина".

Напомним, ранее стало известно, кто прячется за маской КилимМена, который стал новым тренером "Голосу країни".

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