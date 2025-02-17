Евровидение-2025: шансы Украины на победу резко упали

Букмекеры убрали Украину из топ-5.

В мае состоится ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Букмекеры уже делают ставки на победителя. И если ранее Украина входила в топ-5, то сейчас наши шансы на победу резко упали.

Букмекеры отдают предпочтение Швеции, хотя представитель этой страны еще неизвестен.

На втором месте оказалась Финляндия, дальше - Франция. Четвертое место занял Израиль, а закрывает пятерку лидеров Бельгия.

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Затем, согласно ставкам букмекеров, идут Мальта, Эстония, Италия, Чехия, Португалия, Австрия, Германия, Нидерланды, Литва, Ирландия и Великобритания.

А вот Украина заняла 17 место. Таким образом мы опустились в рейтинге букмекеров.

Отметим, в этом году Украину на Евровидении будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыкальный продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль отметила, что композиция запомнится зрителям, однако группе нужно еще поработать над самими номером.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк резко высказался о Нацотборе во время войны.

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