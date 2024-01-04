Лидеры в таблице постоянно меняются.

Страсти вокруг международного песенного конкурса Евровидение-2024 только начинают набирать обороты. Букмекеры недавно обновили свои ставки на победителя этого года.

Так, на их взгляд, лидером является Великобритания, которая последние пол месяца занимает то первую, то вторую позиции. Ее будет представлять Олли Александр.

Однако Украина тоже получит призовое место. Букмекеры говорят, что сейчас мы в пятерке лучших. Но так было не всегда. Из-за Британии наша страна уступила свое второе место и сейчас находится на третьем. И все же стабильно держит свою позицию в топ-5.

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Основными конкурентами Украины в букмекерской таблице являются Британия, Израиль, Италия и Швеция. Кстати, песни, с которыми конкурсанты будут бороться за возможность провести следующий конкурс у себя в стране, еще не объявлены.

К слову, впервые в конкурсе будет участвовать представитель Карибов. Всего будет 37 стран-участников, а также 5 стран-учредителей конкурса: Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция.

Нацотбор на Евровидение-2024

Напомним, Украина будет выбирать своего представителя 3 февраля во время финала нацотбора Евровидения-2024. Ранее был объявлен список всех 10 участников, которые будут участвовать в этом году. Последнюю, одиннадцатую полуфиналистку выбирали украинцы через приложение "Дія". Ею стала ANKA с песней "Палала".

В Нацотборе будут бороться за победу также и певцы, которые ранее принимали участие в Евровидении. Среди них Jerry Heil и певец Мelovin. Он уже третий раз будет бороться за право представлять Украину на международном конкурсе.

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