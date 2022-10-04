Звезде не удалось покорить жюри чувственной румбой.

Украинская певица Джамала покинула польские "Танцы со звездами". Так, звезда станцевала румбу со своим партнером Яцеком Йешке и получила низкий балл от суддей.

Так, на выступление артистов повлияла и простуда Джамалы. В своих соцсетях она говорила, что всю неделю перед эфиром плохо себя чувствовала. В итоге артисты таки настроились на выступление, но, увы, оно оказалось неудачным.

Судьи польского проекта поставили паре всего 30 баллов из 40 возможных. Таким образом Джамала и Яцек Йешке оказались в турнирной таблице вторыми снизу.

После оглашения результатов Джамала призвала Польшу не забывать об Украине и помогать ей в такой непростой период.

Напомним, ранее Джамала просила польское жюри "Танцев со звездами" не делать ей поблажек из-за войны в Украине. Она заявляла, что готова бороться с другими участниками на равных условиях.

Кроме того, впервые в истории проекта преследовалась благотворительная цель. Джамала во время своих выступлений собирала деньги на помощь Украине, на территории которой идет полномасштабная война.

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