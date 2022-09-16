На благотворительном концерте зрители увидят новые номера.

Сегодня, 16 сентября, в 19: 00 на телеканале ТЕТ будет показан эксклюзивный концерт от "Вечернего Квартала". Это продолжение большого концерта Единого Квартала – "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" и вообще первый телевизионный концерт студии с момента полномасштабного вторжения.

На этих съемках присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

Актер и автор Студии "Квартал 95" Александр Пикалов посетил студию "Сніданку з 1+1" и рассказал, чем этот концерт стал особенным и одновременно сложным для всего актерского состава.

"Концерт выдался довольно сложным. Сложно было до него дойти и отснять. Во время съемок были две воздушные тревоги, мы останавливались, все спускались в бомбоубежище. Однако концерт получился замечательным, очень душевным. Я монтировал его и каждый раз, когда смотрел - были мокрые глаза", - прокомментировал Пикалов.

На благотворительном концерте зрители увидят новые номера. Александр Пикалов вместе с актрисой "Женского Квартала" Алиной Блажкевич примеряют на себя роли главных российских пропагандистов – Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Роли не из приятных, однако актер комментирует это так: "Сейчас вот таких негодяев играем, что аж самому противно, время такое. Но держимся".

Напомним, ранее Александр Пикалов рассказал о реакции его 16-летнего сына Михаила на начало полномасштабной войны в Украине.

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