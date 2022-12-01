Финал Нацотбора состоится 17 декабря в Киеве.

Сегодня состоялась пресс-конференция с участниками Нацотбора на Евровидение-2023, в ходе которой они представили свои песни на конкурс. Ранее УНИАН сообщил, под какими номерами будут выступать финалисты, а сейчас вы можете прослушать их композиции.

Откроет финал Нацотбора Moisei с песней "I'm Not Alone". Он стал известен как скрипач, играющий на фронте. Его видео в соцсетях набирают миллионы просмотров.

После него на сцену выйдут OY Sound System с песней "Ой, тужу". На Нацотборе группа представила сюрприз: обновленный состав музыкантов, четко передающий симбиоз мудрой украинской аутентики и электронного будущего. В своем творчестве они используют разные стили: от баса, даба и world music (аутентичная музыка, народные песнопения) до электронного рока и регги.

Третьим покорять зрителей будет DEMCHUK с песней Alive. Артиста называют главным романтиком TikTok, особенно после того, как он выпустил совместную песню с Настей Каменских под название "Sorry".

Дальше бороться за свое место на Евровидении-2023 будет Jerry Heil. Девушка уже участвовала в Нацотборе в предыдущие годы, однако ей не удалось одержать победу. В одном из интервью УНИАН она говорила, что больше не будет пробовать свои силы на конкурсе, однако сейчас все изменилось. Она представит песню "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Пятой на сцену выйдет FIINKA. Певица исполнит песню "Довбуш". Она говорит о том, что хочет популяризировать культуру Запада Украины и считает, что весь мир должен знать о нас.

Певица KRUTЬ представит "Колискову". Она стала популярной еще задолго до Нацотбора. Девушка писала саундтреки к известным украинским фильмам. Сейчас же она хочет рассказать всему миру о войне в Украине и уверена, что на Евровидении-2023 она сможет это сделать.

Под седьмым номером выступят Tember Blanche с песней "Я вдома". Это украинский музыкальный инди-поп-дуэт, основанный в 2020 году в Киеве. Коллектив состоит из вокалистки и автора песен Александры Ганапольской и гитариста и саундпродюсера Владислава Лагоды. Их трек "Вечорниці" обрел популярность в TikTok в 2021 году.

Далее на сцену выйдет Angelina. Она исполнит песню на английском языке под названием "Stronger". Сама песня была написана еще летом, но девушка ее не выпускала. В последние 15 минут до завершения приема заявок на Нацотбор она отправила свою песню, не зная, примут ли ее вообще…

Под девятым номером выступят 2TONE с треком "Квітка". Уже сейчас вы можете послушать эту песню.

И последними выступят TVORCHI с будущим хитом "Heart Of Steel". Это украинская электронная музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Группа исполняет песни на украинском и английском языках.

Напомним, украинцы впервые в истории смогут голосовать за представителя на "Евровидение" в "Дие".

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