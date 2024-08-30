Стали известны первые подробности шоу.

Этой осенью на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера документального детектива "Анатомия чуда" о современной украинской медицине.

Ведущей станет Валентина Хамайко - звезда "1+1 Украина", "Сніданку з 1+1", проекта "Хоробрі сердця", предпринимательница и инфлюенсер.

Кроме того, Валентина получила образование в Национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца по специальности провизор. О новом опыте она рассказывает так:

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"Ежедневная работа врача сложная и многогранная. Мы покажем зрителям, как важно доверять специалисту и не ожидать, что один прием продолжительностью в 30-40 минут сможет решить проблемы человека, который годами не заботился о своем здоровье или даже не знал о том, что имеет проблемы. В каждом эпизоде мы будем рассказывать истории, которые затронут сердца, истории о жизни, борьбе и надежде. Мы надеемся, что наш проект побудит зрителей заботиться о своем здоровье, познакомит их с талантливыми украинскими врачами, современными научными исследованиями, развенчает устаревшие мифы и продемонстрирует, на что способна наша медицина, несмотря на то, что уже почти 3 года страна живет в условиях полномасштабной войны".

О чем документальный детектив "Анатомия чуда"

Это проект о вдохновляющих историях исцелений, успешных медицинских кейсах и украинских врачах, которые творят настоящие чудеса. Каждый выпуск - это реконструкция реальных ситуаций, в которые иногда попадают пациенты, сталкиваясь с загадочными симптомами, когда поставить точный диагноз - это настоящий вызов и триумф для врача, в финале которого - спасенная жизнь.

Медицинский детектив познакомит с ведущими украинскими врачами, которые в своей практике используют инновационные методы, основанные на современных научных данных и собственном профессиональном опыте, а также о человечности, без которой настоящее врачебное чудо было бы невозможно.

Продюсеры от 1+1 Украина - генеральный продюсер Ольга Захарова, креативный продюсер управления развлекательных программ Ольга Шляхтиченко. Над проектом "Анатомия чуда" по заказу телеканала "1+1 Украина" работает продакшн Friends Creative Lab. Руководитель проекта Елена Кричковская, креативный продюсер Юлия Охрименко.

Напомним, ранее стало известно имя ведущего "Клуба 1%" на "1+1 Украина".

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