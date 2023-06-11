Она решила придумать что-то смешное, но безобидное.

На Reddit появилась история от женщины, которая придумала хитрое "наказание" для своего мужа. Когда супруг ее злит, она ему мстит.

Женщина отметила, что у всех порой случаются моменты, которые сильно раздражают. И если ее "бесит" муж, она не перестает его любить.

Супруги живут вместе уже 10 лет. Женщина знает, что он любит слушать музыку. Мужчина подключил свою учетную запись ко всем колонкам в доме, а потому его жена научилась незаметно изменять его плейлисты. Когда она слушает музыку, треки автоматически добавляются в список любимых песен ее мужа.

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"Так что теперь всякий раз, когда он действует мне на нервы или я злюсь на него, я буду часами проигрывать через один из динамиков на малой громкости самую бесшабашную и ужасную музыку, чтобы алгоритм подумал, что она ему интересна. И добавил ее в его плейлист. Его это раздражает, и он пока не понял, в чем причина. Потому что, конечно же, я это делаю не сразу же после того, как мы поругались", - рассказала женщина.

Она отметила, что такая хитрая и безобидная месть ее веселит. По словам женщины, ее сможет понять только тот, у кого есть чувство юмора.

"Будьте уверены, я люблю этого человека, и это не так серьезно", - резюмировала женщина.

В комментариях пользователи пишут, что такое "наказание" действительно выглядит смешным. Ведь оно, по сути, ничем не вредит мужчине. Однако некоторые комментаторы резонно отметили, что если супруг об этом узнает, его все равно это может обидеть. Также пользователи пишут:

"Это на самом деле заставило меня смеяться. Какой коварный ум!"

"Когда я злюсь на своего мужа, я использую его платный аккаунт на YouTube для телевизора, чтобы включать видео для наших маленьких детей. Это сбивает его алгоритм. Не выносишь мусор? Наслаждайся видео!"

"Я прочитала это мужу. Мы женаты почти 25 лет. Мы оба похихикали и сохранили это для дальнейшего использования".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о женщине, которая узнала об изменах мужа и оставила ему послание. Ее письмо заставило сеть рыдать.

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