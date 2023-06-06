Она не пыталась выяснять отношения, а лишь описала свои чувства.

Предательство - ужасный удар, который может перенести не каждый человек. Кто-то впадает в ярость и готов крушить все на своем пути, а кто-то поражает своим спокойствием.

На Reddit появилась история от женщины, которая узнала об изменах мужа. Он ее бросил, а она оставила ему послание в сети.

"Привет. Надеюсь, ты в порядке. Я надеюсь, что однажды ты наткнешься на это и прочтешь. Эти два дня были тяжелыми для меня, я думала о тебе. Я думала о решении, которое ты принял, и о том, как сильно оно разрушило меня. Я думала о твоей неверности и о том, как ты счастлив с ней. Я люблю тебя, я люблю тебя очень. Я пыталась не любить тебя и думать о тебе в негативном свете, но это просто невозможно. Я не могу ненавидеть человека, которому когда-то была предана", - написала женщина, обращаясь к своему мужу.

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Она пыталась забыть изменщика, но выбросить из памяти жизнь с ним ей не удалось. Более того, женщина признается, что не может перестать его любить.

"Ты относился ко мне с добротой и любовью, хотя говорил, что никогда не любил меня, в это трудно поверить. Ты плакал со мной, ты целовал меня, ты обнимал меня, ты готовил для меня. У тебя все получилось, ты был прекрасен. Я не жалею, что была твоей, и очень скучаю по тебе. Я знаю, что ты предпочел мне кого-то другого и обманул, но я все еще люблю тебя так сильно. Я знаю, что говорила тебе, что ты не заслуживаешь моего прощения, и я не знаю, заслуживаешь ли ты. Но я люблю тебя. Мне нравится, кем ты был, мне нравится, как ты заботился. Я все еще люблю тебя.. Я люблю того, кем ты был до того, как изменил мне", - призналась женщина.

Также она отметила, что ей все равно не нравится то, как легко мужчина решил причинить ей боль, и как мало его это заботит. Однако несмотря на это женщина желает неверному супругу хорошего полета, он отправился к своей любовнице.

"Я люблю тебя так сильно. Я думаю о тебе все время... Я надеюсь, что полет будет легким и что у тебя не будет проблем... Я так сильно тебя люблю", - закончила свое письмо обманутая женщина.

Реакция сети

В комментариях разгорелись небывалые споры. Одни пользователи пишут, что письмо и поступок женщины, которая решила так трогательно проститься со своим мужем, довели их до слез. Другие же отметили, что слова обманутой супруги вызвали у них грусть, но им очень обидно за женщину, которая совсем себя не ценят. Комментаторы пишут:

"Это заставило меня плакать"

"Мне нравится твой позитив. Определенно лучше быть положительным, чем отрицательным. Но я надеюсь, ты понимаешь, что заслуживаешь лучшего, тебе будет лучше без бывшего мужа"

"Пожалуйста, поработай над своей самооценкой и найди чувство собственного достоинства, прежде чем тратить годы своей жизни на того того, кому все равно наплевать. Тебе может показаться, что это мило, но это не так".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о женщине, которая подслушала, о чем ее муж говорит с лучшей подругой. Это свело ее с ума.

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