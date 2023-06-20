Курьезные ситуации случаются со многими.

На форуме Reddit пользователей спросили о том, какой самый худший или странный ответ они слышали на фразу: "Я беременна".

Так, один из комментаторов вспомнил, как однажды ему позвонил незнакомый номер. Девушка, которая была на другом конце провода, сквозь слезы произнесла: "Я беременна!".

"Я неловко сказал ей, что она ошиблась номером. И она повесила трубку", - вспомнил юзер.

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Еще один пользователь вспомнил, как его подруга сообщила ему о том, что ждет ребенка. Он был настолько шокирован новостью, что сказал: "Серьезно? Ты родишь человека?" Над этой ситуацией приятели смеются даже спустя годы.

Другой участник обсуждения вспомнил, что однажды коллега по работе сообщила ему, что уходит в декрет. Тот сказал: "Поздравляю, если это было запланировано". Сейчас эти слова до сих пор не дают ему покоя - мужчина думает, что не должен был такого говорить, и испытывает чувство стыда.

Еще одна девушка вспомнила, как сообщила своему бойфренду о беременности. В ответ услышала: "О, это логично. Ведь в последнее время ты выглядишь немного крупнее, чем обычно".

Другой пользователь поделился ситуацией, которая произошла с его сестрой: "Моя сестра сказала родителям, что беременна (на тот момент она была замужем уже пару лет). Мой папа сказал: "Зачем тебе это?" Моя мама заплакала и сказала: "Почему? Теперь я буду бабушкой. Я еще не так стара". К сожалению, говорили они не шутя".

Напомним, в сети рассказали, как заставить девушку уйти со свидания за минуту.

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