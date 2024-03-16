Некоторые действия партнера точно могут быть тревожными звоночками.

Если вы чувствуете, что в отношениях со второй половинкой что-то не так, возможно, интуиция вас не подводит. Стоит разобраться, что именно изменилось, ведь может быть, что у партнера уже есть роман на стороне. По каким признакам можно это понять - читайте дальше.

1. Он редко отвечает на ваши звонки или сообщения

Если он сразу не отвечает или вообще игнорирует ваши звонки или сообщения - это плохой знак. Возможно, он не хочет тратить время на разговоры с вами или же в этот момент находится с другой.

2. Он чаще задерживается на работе

Если ваш любимый начал задерживаться на работе и не спешит при любой возможности прийти скорее к вам домой - задумайтесь. Такие систематические опоздания могут свидетельствовать о другой женщине в его жизни.

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3. Он сразу идет в душ после прихода домой

Если же он приходит вовремя, но сразу нервно спешит в душ, вместо того, чтобы вас поцеловать или обнять - это тоже может быть не просто так. Возможно, он хочет избавиться от чужого запаха, чтобы вы ничего не заподозрили.

4. Он стал холоднее в отношениях

Если вы чувствуете холод с его стороны во взгляде, в тоне голоса, в манере общения, в интимной жизни - проанализируйте это поведение. Возможно, так он проявляет свое угасание интереса к вам.

5. Он избегает взглядов в глаза

Если он редко стал смотреть вам в глаза - это может быть признаком вины или замалчивания чего-то. Избегание прямого зрительного контакта между партнерами может быть способом скрытия правды.

6. Он усилил внимание к своему внешнему виду

Если раньше ваш мужчина мало времени уделял своей внешности, а теперь покупает новые вещи, долго позирует перед зеркалом и волнуется за свой вид - задумайтесь. Если, конечно, нет особой причины (какое-то важное событие, новый дресс-код на работе и т.д.), то это может быть звоночком, что он хочет произвести впечатление на кого-то другого.

7. Он дарит неожиданные подарки без повода

Подарки, которые он дарит без повода (если раньше так не делал), тоже тревожный признак. Возможно, ваш любимый хочет таким образом загладить чувство вины перед вами. Если понимаете, что эти презенты неискренние - обязательно поговорите откровенно с парнером и расставьте все точки над "і" в ваших отношениях.

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