Увлечение компьютерными играми имеет свои плюсы и минусы.

В диджитализированном обществе нередко встречаются семьи, где пристрастие к компьютерным играм у одного из партнеров становится причиной для ссор. Некоторые женщины могут не испытывать дискомфорта с тем, что их партнер интересуется компьютерными играми, а других может это отталкивать.

Например, если мужчина проводит слишком много времени за играми, пренебрегая своими обязанностями или отношениями, это может вызвать разочарование или недовольство у партнерши. Некоторые игры могут содержать насилие или элементы унижения, что может вызывать негативную реакцию и проецироваться на реальную жизнь.

На форуме Reddit пользователи поделились своим опытом в вопросе того, почему женщин отталкивают мужчины-геймеры, и рассказали об исключениях.

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"Я недавно был на свидании. Нам обоим за 30. Мы говорили о многом. В один момент я спросил, играет ли она в какие-нибудь игры. Она сделала такое лицо, будто я позволил себе лишнего. Я рассказал ей, что это вдохновляет меня. Раньше я просто играл, а теперь занимаюсь созданием игр. Я очень гордился этим достижением, но от нее не поступило никакой реакции. Наверное, она ждала, пока я заговорю о чем-то другом. В тот вечер мы разошлись и больше никогда не виделись", - вспомнил один из пользователей.

Комментаторы предположили, что у женщины мог быть опыт не очень удачных отношений с мужем-геймером, или она просто опасается того, что у партнера может быть зависимость.

"Некоторые видят в этом бесполезное хобби для мужчин, и считают, что они готовы тратить свою жизнь в темной комнате в доме своих родителей… То, что ваша подруга даже не отреагировала на то, что вы рассказали, говорит больше об этой женщине, чем о ее отношении к играм. Даже если она не увлекается играми, она могла бы проявить интерес к собеседнику и его достижениям", - поделился комментатор.

Очень популярными являются и истории о женщинах-геймерах, ведь в последнее время гендерная грань в увлечении компьютерными играми стирается:

"Я - девушка, и я давно играю. Я не хочу, чтобы в моей личности видели только игромана, поэтому имею другие хобби и всесторонне развиваюсь. Того же ожидаю и от мужчины"

"Я думаю, что чем моложе поколение, тем чаще встречаются девушки-геймеры"

"Мне 25 лет, и в моей возрастной группе много женщин, которые играют, хотя зачастую это более казуальные игры. Если вы посмотрите на женщин моложе этого возраста и особенно на современных подростков, вы обнаружите, что все больше и больше женщин-геймеров увлекаются "мужскими" играми"

Напомним, названа ложь "во благо", которую чаще всего говорят в отношениях.

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