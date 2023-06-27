Первое свидание - довольно волнительное. К сожалению, не всегда все идет по плану.

Первое свидание - это всегда волнительно и интересно. Каждый старается себя проявить как можно лучше, но, увы, у судьбы другие планы. Рассказываем о реальных историях, которыми поделились пользователи форума Reddit.

Нудный парень

"Ох, у меня на первом свидании было такое забавное приключение! Я решил показать свою романтику, и пригласил девушку домой на фильм, но случайно уснул во время просмотра. Она подождала, пока я проснусь, и сказала, что я самый нудный парень. Определенно не самый лучший старт!" - вспомнил пользователь.

Неудачный жонглер

Еще один казус случился на летней площадке кафе. Мужчина захотел продемонстрировать свое умение жонглировать, но что-то пошло не так.

Видео дня

"Все шло хорошо, пока я не уронил один из мячей на голову официанту! Я думаю, мы стали главными звездами вечера… Было ужасно неудобно", - рассказал он.

Кулинарная катастрофа

Со следующим героем приключилась неприятная история во время готовки - он хотел поразить возлюбленную своими кулинарными навыками, но сжег блюдо.

"Я решил показать свои кулинарные таланты на первом свидании и приготовить ужин. К сожалению, я забыл о плите и почти сжег блюдо. Дым заполнил всю кухню, и мы были вынуждены провести остаток свидания на балконе с готовой едой. Впечатления? Кулинарная катастрофа, но веселая история!" - посмеялся юзер.

Пробка

Еще одному комментатору не удалось открыть бутылку с шампанским безопасно - пробка вылетела ему прямо в лоб. Его спутница сначала испугалась, но теперь они с юмором вспоминают эту историю, а их отношения длятся уже много лет.

Поход в зоопарк

"Мы решили сходить на первом свидании в зоопарк. Я был так заинтересован в наблюдении за животными, что случайно столкнулся со стеклянным окном, вместо того чтобы пройти через дверь. Конечно, это привлекло внимание окружающих, но мы смеялись так, что наши животы начали болеть!" - вспомнил еще один пользователь, отметив, что несмотря на этот казус на первом свидании, с этой девушкой они вместе до сих пор и растят двоих детей.

Ранее УНИАН писал, что мужчина изменил жене с молодой подругой и заявил, что это "не его вина".

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