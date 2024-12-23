Ради любви и счастливых отношений женщины готовы идти на любые жертвы.

Женщины, в зависимости от характера, травм, привычек и мировоззрения, мыслят по-разному, но ошибки часто совершают одни и те же. Подруг мы отговариваем от глупостей, но сами нет-нет да сделаем ошибку. Узнайте, чего нельзя делать для мужчины ни в коем случае.

Что нельзя делать для мужчины - перечень запретных действий

Во многих случаях именно страх одиночества, комплекс неполноценности или жертвенная позиция толкают девушку принять решение, которое нельзя назвать правильным. Сначала кажется, что это поможет удержать мужчину, наладить отношения или признать собственную неправоту. На деле получается так, что женщина становится несчастной, а мужчина просто "садится на голову".

Существуют 5 вещей, которые не нужно делать для мужчины, если вы не хотите потом собирать себя по частям.

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Прощать неуважение

Понятие непозволительного поведения для каждого человека свое, его интерпретация зависит от личных границ. Тем не менее, ни одной здоровой женщине не нравится, когда ее оскорбляют, унижают или даже бьют. Любые оправдания здесь излишни, а их много - "я сама довела", "он такой человек", "у него сложный период". Запомните одно - если человек не захочет что-то сделать, он не сделает. А если сделал, значит, принял решение. Как бы ни было больно это осознавать, но не держать себя в руках - это тоже решение, которое человек принял.

Тем не менее, это не означает, что женщина может и должна позволять себе моральное или физическое насилие в сторону мужчины. Не нужно испытывать чужое терпение, но безопасность должна исходить обоюдно.

Возвышать его, забывая о себе

Любые отношения, в том числе романтические, это компромисс. Однако некоторые дамы предпочитают совершенно забыть о себе ради любимого - женщине нельзя делать это для мужчины. Во-первых, никто вашу жертву не оценит, даже если сначала благодарит. В лучшем случае партнер просто "усядется на шею", в худшем, вы останетесь виновата в том, что сделали недостаточно. Как правило, люди быстро привыкают к хорошему, и ему всегда будет мало ваших жертв. Более того - он сам расценит ваше поведение как норму, а не как жертву, просто потому что вы себя так поставили. Здоровые люди влюбляются в здоровых людей - самодостаточных, интересных, независимых, умных. Выбирая партнера ниже своего статуса (финансового, духовного, интеллектуального), вы точно будете страдать.

Жалеть и делать всё самой

Жалость - очень сомнительное чувство по отношению к людям в принципе, не только к вашему возлюбленному. Именно из жалости многие женщины взваливают на себя тонну обязанностей, тащат этот груз бесконечно, потому что у мужчины "сложный период" или какие-нибудь еще причины. Спросите себя - насколько ваша жизнь легка? Почему вы, при всех трудностях, нашли силы и возможность взять дополнительную нагрузку, а партнер нет? Точно ли он не может помочь вам или просто не хочет, понимая, что есть на кого сбросить этот груз проблем? Как только вы честно ответите себе на эти вопросы, сразу все станет ясно.

Обеспечивать мужчину

В жизни бывают разные ситуации - потеря работы, тяжелая болезнь, война и другие факторы, которые мешают мужчине быть добытчиком. В эту трудную минуту вы, как женщина, можете его поддержать, но есть разница. Подать руку помощи - это не то же самое, что нести на своих плечах годами того, кто может идти сам.

Каждая ситуация индивидуальна, но на финансовой почве во многих парах возникают ссоры. Если вы зарабатываете больше своего партнера, не берите на себя его расходы, когда видите, что единственная причина отсутствия заработка с его стороны - нежелание выходить из зоны комфорта. Если мужчина решил, что он не хочет вкладываться в семью финансового, почему должны это делать вы?

Решать его проблемы

Иногда действительно восхищает, на что готова женщина ради мужчины - среди всех героических поступков особняком стоит привычка справляться с проблемами. Причем, решать не только за себя, но и за него. Вы, конечно, всегда знаете, как сделать лучше, быстрее и качественнее, вот только это позиция "мамочки". Именно мать вместо своего ребенка решает, как ему жить и что делать в трудной ситуации.

Никто не запрещает быть своему партнеру другом, дать совет, поддержать, высказать идею. Но с такими вещами нужно быть очень осторожной - велика вероятность, что мужчина переложит ответственность на ваши плечи. Почему бы и нет - вы же не против.

Кроме вышеперечисленных пунктов стоит отметить, что не все девушки до конца понимают, должна ли женщина меняться ради мужчины. Это решение принимается индивидуально, но в момент размышлений важно понимать, что мужчины приходят и уходят, а вы у себя одна. И если вы меняете что-либо - от мировоззрения до внешности - только ради мужчины в ущерб себе, рано или поздно от вашей уникальной личности ничего не останется, так что, если не хотите стать безликой жертвой - ориентируйтесь на собственные пожелания.

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