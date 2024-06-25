Чтобы справиться с плодовитым насекомым, нужно знать один секрет.

Не все огородники знают, чем обработать капусту от белокрылки, чтобы реально спасти ее от этого невероятно плодовитого насекомого. Как оказывается, есть один лайфхак - нужно смешивать несколько препаратов, и тогда о вредителе можно забыть хотя бы приблизительно на месяц.

Для борьбы с этим насекомым советуют использовать инсектицид "Теппеки", только есть один нюанс, до обработки его нужно смешать с еще одним препаратом - прилипателем (благодаря ему повышается сцепление препаратов с поверхностью растения).

Есть важное правило - обработанное растение нельзя потреблять на протяжении 35 дней.

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Еще одно эффективное средство от белокрылки - биологический препарат, который также является инсектицидом, - "Актофит". Это средство тоже работает в тандеме с прилипателем.

Народное средство от белокрылки на капусте

Считается, что насекомое якобы не переносит настойку на основе чеснока.

Вот как советуют его делать:

кипяток - 1 литр;

2 дольки натертого чеснока.

Вот как избавиться от белокрылки на капусте народным методом - чеснок нужно залить кипятком. Потом дайте чесноку отдать все соки в воду на протяжении минимум 10 часов, а максимум - 12. После этого растение можно обработать этой настойкой.

Ранее УНИАН писал, что кефир для растений очень полезен. В частности, эксперты советуют использовать эту кисломолочку для обработки огурцов, помидоров и некоторых цветов.

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