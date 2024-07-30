В домашних условиях можно быстро сделать подкормку для томатов, которая поможет улучшить их состояние.

Иногда огородники сталкиваются с тем, что в самый разгар лета чернеют помидоры - как спасти их знают далеко не все, и многие даже не понимают, в чем заключается проблема.

Как оказывается, на фоне аномальной жары на зеленых плодах могут появиться черные точки, и это не фитофтора, а так называемая вершинная гниль.

Почему чернеют помидоры - возможная причина

Очень редко встречаются вирусные формы вершинной гнили, чаще всего причина возникновения заболевания заключается в том, что растениям не хватает важного элемента - кальция. Возможно, такого элемента просто недостаточно в почве, или растение не усваивает кальций, который есть в земле или был внесен в качестве удобрения.

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Во время жары процессы жизнедеятельности растения очень замедляются, то есть питание снизу от корней по растению распространяется медленно. Например, если нижним плодам еще достаются важные питательные вещества, то те, которые сформировались выше, могут их недополучать, даже если они есть в почве. Кроме того, кальций может хуже усваиваться, если есть скачки температуры и переизбыток азота.

Если вы не хотите видеть, как чернеют помидоры снизу, - нужно предпринять важные шаги еще за несколько дней до наступления жары. Необходимо обеспечить растения кальцием и следить за тем, чтобы земля под ними не пересыхала. Можно помидоры поливать чаще, но меньшими дозами, а не редко и большими объемами воды. Если жара очень сильная - стоит чем-то затенить томаты.

Сильно чернеют помидоры - что делать

В первую очередь, нужно избавиться от пораженных плодов, - их обязательно стоит выбросить. Потом необходимо обеспечить подкормку растений.

Можно использовать аптечный препарат - хлорид кальция (продается в ампулах). Вот какой раствор нужно сделать:

1 ампула хлорида кальция (5 мг);

5 л воды.

Таким раствором нужно опрыскать растения.

С вершинной гнилью хорошо справляется сернокислый кальций. Эксперты советуют проводить внекорневую подкормку. Нужно в 10 литрах воды растворить 10 граммов такого удобрения. В раствор можно добавить немного борной кислоты - 8-10 граммов, она нужна, чтобы растение лучше усваивало кальций. Таким раствором нужно обрабатывать помидоры по листу в вечернее время или ранним утром.

Чем обработать помидоры, если они чернеют - еще один способ

Можно сделать копеечную подкормку самостоятельно. Для нее понадобятся:

стакан древесной золы;

стакан уксуса (9%);

10 л воды.

Сначала пересыпьте золу в пустое ведро, погасите ее уксусом, а потом все залейте водой. Уксус необходим для того, чтобы растения хорошо усвоили кальций. Это слабая кислота, которая не закисляет почву. Сделанным раствором необходимо полить томаты под корень.

Одной обработки не будет достаточно для того, чтобы побороть вершинную гниль. Необходимо опрыскивать зеленую массу и делать подкорневой полив. Обрабатывать помидоры нужно, пока не исчезнут проявления вершинной гнили (заболеванием не будут поражены новые плоды). В некоторых случаях помочь могут две-три подкормки, а иногда подкармливать томаты нужно и пять раз.

Почему чернеют листья у помидор в теплице - еще одна частая причина

Такая проблема может возникнуть из-за фитофтороза. Для профилактики заболевания можно использовать раствор медного купороса - отправить 20 миллиграммов препарата в ведро воды и опрыскать томаты по листу. Чтобы бороться с болезнью, лучше купить специальный фунгицид, который направлен именно на борьбу с фитофторой.

Кроме того, чернеют листья на помидорах, если растения заболели, в частности, альтернариозом - это грибковая инфекция, бороться с которой помогут специальные фунгициды.

Ранее УНИАН узнал, как спасти огород от жары. В частности, можно натянуть тент, чтобы создать для растений дополнительную тень.

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