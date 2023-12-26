Лунный посевной календарь на январь 2024 года подскажет самые удачные и неблагоприятные дни для работы с растениями.

Первый месяц года январь - не очень занятой месяц для огородников и садоводов. Но совсем без работы они не останутся. В основном в этом месяце выращивают зелень и рассаду на подоконнике, а также высаживают овощи в теплице. В саду проводят снегозадержание и укрывают цветы от мороза. В конце января дачники начинают покупать семена и грунт к новому сельскохозяйственному сезону.

Определить удачные и неудачные дни для разных видов работ с растениями поможет лунный посевной календарь. Фазы Луны по-разному влияют на растения. В растущую Луну рекомендуется высаживать цветы и овощи, которые плодоносят над землей, а в убывающую Луну сажают корнеплоды. В дни новолуния и полнолуния растения не трогают - они становятся очень уязвимыми. Наш лунный посевной календарь на январь 2024 поможет распланировать работу на участке в январе.

Лунный посевной календарь на январь 2024 Украина

1-2 января - посадка и пересадка комнатных растений, посев овощей и цветов на рассаду. Можно поливать и подкармливать рассаду органикой, удобрять цветы в горшках.

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3-4 января - посадка в теплице и на подоконнике репы, картошки, топинамбура, свеклы, моркови. Можно выращивать зелень и пряности. В теплицах - хороший день для посева редиса, сельдерея, всех видов лука. На клумбе можно сеять гвоздику, астры, львиный зев, вербены, георгины.

5-7 января - плодородные дни для выращивания любой зелени, посева лука-порея, моркови, свеклы. В теплице можно сеять помидоры, перцы, баклажаны, табак. Допускаются поливы и подкормки. В саду можно заниматься снегозадержанием и вносить органические удобрения. Можно высаживать споры грибов и работать с мицелием. Нельзя обрабатывать растения ядохимикатами.

8-9 января - неурожайные дни. Можно сажать лук, чеснок и зелень на подоконнике. От посевов, пикировок и пересадок других культур лучше отказаться. Разрешается обрезка и зимняя побелка деревьев.

10-11 января - дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

12-13 января - очень неплодородные дни для любых посадок и посевов. Можно заняться замачиванием и проращиванием семян, удобрять почву, выкопать сорняки, мульчировать грядки с озимыми культурами. Разрешается подкормка рассадки органикой.

14-15 января - в теплице и дома можно посадить дыню, арбуз, огурцы, шпинат, сельдерей, базилик и зелень. Очень хорошие дни для выращивания целебных растений и пряностей на подоконнике. Разрешаются обильные поливы, пикировка саженцев и внесение минеральных удобрений, но не стоит обрезать ветки растений.

16-17 января - можно сажать лук на зелень, чеснок, петрушку, шпинат, острый перец. В теплице можно посадить рассаду фасоли и томатов. Для выращивания других растений дни неблагоприятные.

18-19 января - очень урожайные дни. Все посаженные растения хорошо приживутся и дадут богатый урожай.

20-22 января - можно сеять фенхель, укроп, фасоль и чечевицу, в теплице. При плюсовой температуре - высаживать кустарники и плодовые деревья. Также можно рыхлить почву и удалять сорняки. Не рекомендуется поливать, пересаживать и обрезать растения.

23-24 января - очень плодородные дни для любых работ с растениями. В теплице и на подоконнике можно сажать любые растения. Под пленочным укрытием можно посадить томаты, перец, баклажан, патиссоны, тыкву, сладкий и острый перец, фасоль, горох. На клумбе - посев георгин, бархатцев. Не стоит вносить минеральные удобрения, а также обрезать и прищипывать деревья (раны долго заживают).

25-26 января - дни полнолуния. Лунный посевной календарь на январь не рекомендует работать с растениями.

27-29 января - можно сажать и пересаживать луковичные растения и цветы. Хорошие дни для посадки любых цветов и цветущих кустов, приготовления питательной рассады и компоста. Разрешена подкормка органическими удобрениями.

30-31 января - очень удачные дни для посева редиса, лука, пастернака, моркови, репы, картошки, свеклы и чеснока в отапливаемых теплицах. Можно удобрять, перекапывать и мульчировать почву, заниматься снегозадержанием, пересаживать комнатные цветы. Не рекомендуется травмировать корни растений.

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