Лунный посевной календарь подскажет, чем и когда заняться на огороде в последний месяц лета.

Август - не очень занятой, но ответственный для дачников месяц. Основной работой в конце лета становится сбор урожая. После этого участок перекапывают, а растения обрезают. Запасливые хозяева собирают луковицы и семена, чтобы посеять их в следующем году. В конце августа начинается подготовка к заморозкам - укрытие растений и посев озимых.

Лунный посевной календарь на август 2024 года подскажет, чем и когда именно заняться на огороде. Луна оказывает большое влияние на здоровье растений. Не все дни лунного цикла являются одинаково удачными для работы на участке.

Лунный посевной календарь на август 2024 Украина

1-2 августа - хорошие дни для корневой и внекорневой подкормки, лечения заболеваний растений, посева зелени и скороспелых культур. Можно пересаживать цветы и молодые деревья.

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3-6 августа - дни новолуния. Работать с растения не рекомендуется. Можно перекапывать почву, полоть сорняки, подготовить субстрат и компост, заняться уборкой на участке. Разрешено белить деревья.

7-10 августа - сбор урожая, опрыскивание от вредителей. Хорошие дни для удаления больных, сухих и отцветших побегов, стрижки кустов и живой изгороди, прививок - все нанесенные раны быстро заживут. Можно посадить озимые культуры и посеять сидераты.

11-12 августа - рекомендуется собрать урожай для длительного хранения в погребе - плоды надолго сохранятся свежими. Удаление сорняков, внесение компоста и навоза на участок, пересадка многолетников. Не рекомендуется поливать растения.

13-16 августа - лунный посевной календарь рекомендует эти дни для посева зелени, пряностей, листового салата. Можно перекопать почву и подготовить ямы для высадки деревьев. Сбор урожая паслёновых культур. Не рекомендуется пересаживать молодые растения.

17-19 августа - дни полнолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями, поскольку они становятся уязвимыми.

20-22 августа - можно подкармливать, обильно поливать, лечить растения, собирать урожай, удалять лишние побеги, обрезать отцветшие цветы. Хорошие дни для посева озимых культур в открытом грунте и овощей в теплице. Не стоит применять ядохимикаты.

23-24 августа - собирать урожай сегодня стоит только для консервации или быстрого съедения. Плоды не будут долго храниться. Не стоит ничего сеять, а также собирать семена и луковицы. Удачно пройдут прививки, прищипки, укоренение черенков.

25-29 августа - можно сажать любые растения в открытом грунте и теплице, а также многолетние цветы. Очень удачной окажется борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Не рекомендуется вносить удобрения и обильно поливать грядки.

30-31 августа - сбор урожая, обрезка винограда и малины, побелка деревьев. Можно собирать луковицы и семена для будущих посевов. Хорошие дни для сбора букета - срезанные цветы долго останутся свежими. Рекомендуется заняться подготовкой к осени - накрыть растения от морозов, убрать мусор и замульчировать грядки.

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