Популярную зелень нужно высаживать в определенные даты.

Популярность петрушки обусловлена ее уникальным вкусом, сильным ароматом, а также высоким содержанием полезных витаминов А и С. Украинцы растят такую зелень на подоконниках и грядках, поэтому важно знать, когда сеять петрушку по лунному календарю, чтобы без перерыва собирать урожай.

Когда сажать петрушку - правила и благоприятные дни

Петрушку нельзя назвать очень требовательной к условиям выращивания культурой, но лучше начать ее высаживать в конце апреля. В такое время уже не будет заморозков, почва достаточно прогреется до 5 градусов по Цельсию. Листовые сорта лучше сажать с апреля до августа, а вот корневые только до конца мая, иначе урожай не соберете.

Некоторые огородники учитывают и фазы Луны - народные поверья гласят, что некоторые дни месяца более удачны для огородных работ. Лунный календарь на апрель четко показывает, когда сеять петрушку весной. Благоприятными датами стали 1-5, 9-12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 29 и 30 число. В остальные дни лучше отказаться от посева культуры.

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Подбирать какой-то особенный грунт для петрушки не нужно - растению подходит почва любой кислотности, и тень, и солнечный свет. Единственное, к чему могут быть "пожелания" у зелени - это предшественники. Огородники рекомендуют выращивать культуру там, где раньше росли помидоры, картошка, капуста и лук. При этом, после укропа, моркови или кинзи грядка будет непригодной для петрушки.

Как сажать петрушку в открытый грунт

Несмотря на то что это растение считается неприхотливым, лучше все-таки перестраховаться и снабдить почву полезными веществами. Перед тем как сеять петрушку, уберите все сорняки, разбросайте ведро торфа или перегноя на каждый квадратный метр грядки, добавив к ним суперфосфат или аммиачную селитру, перекопайте землю на штык лопаты. Только потом делайте лунки по два-три сантиметра глубиной, оставляя дистанцию до двадцати сантиметров в междурядье.

Весенняя посадка отличается от осенней тем, что в первом случае семена петрушки обязательно нужно подготовить. Для этого нужно найти кусочек хлопчатобумажной ткани, выложить посадочный материал, свернуть, полить теплой водой и оставить на несколько суток, дважды в день меняя воду. Как правило, через три-четыре дня семена уже будут готовы к посадке. Некоторые дачники перед тем как сажать петрушку замачивают ее дополнительно в стимуляторах роста, но этот шаг необязателен.

Далее вам останется только разложить семена в лунки, засыпать землей и полить. Для листовых сортов оптимальным будет расстояние между семенами в 10 см, для корневых - 5. Если вы правильно подготовили посадочный материал и соблюли все правила, всходы увидите через две недели.

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