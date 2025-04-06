Важно ориентироваться на погоду и лунный календарь.

Многие дачники в Украине высаживают горох, эта культура считается одной из самых популярных и непривередливых в уходе. Его можно употреблять и в свежем виде, и подвергать термической обработке, чтобы потом добавлять в блюда. Узнайте, когда и как сажать горох в открытый грунт во втором месяце весны.

Когда сажать горох в открытый грунт - требования к погоде и лунный календарь

Эту культуру можно высаживать вместе с другими ранними овощами - горох восприимчив к относительно низким температурам. Немногие огородники знают, почему не стоит дожидаться тепла. Дело в том, что если опоздать с посевом и начать делать это при "хорошем плюсе", то растение сфокусируется на формировании цвета, хотя должно направлять силы на укрепление зеленой массы. В итоге вы получите слабые и вялые стручки и очень скудный урожай. Так что, не нужно долго раздумывать, когда сажать горох в Украине - как только температура воздуха не опускается ниже двух градусов Цельсия, пора засевать грядку.

Кроме погоды, многие дачники ориентируются и на фазы луны. Запомните, когда сажать горох по лунному календарю, чтобы рассчитывать на богатый урожай. В этом году благоприятными днями считаются даты с 1 по 5 апреля, 11, 12, 19, 29 и 30 число. Ни в коем случае не стоит высаживать культуру 26 и 27 апреля, в эти дни лучше заняться чем-нибудь другим.

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Как сажать горох в открытый грунт

Учтите, что для посадки культуры лучше выбрать влажную и рыхлую почву, а глубину погружения семян в грунт рассчитывать, исходя из толщины посадочного материала. То есть если у вас семечка в диаметре 2 см, то глубина лунки должна быть около 6 см. В зависимости от вида культуры можно понять, на каком расстоянии сажать горох. Если вы купили карликовые экземпляры, то сохраняйте дистанцию в 15 см, если высокие сорта, то 20-25 см, но учтите, что им нужна подпорка.

Горох не будет расти в тени, на болотистой или сухой почве, так что выберите хорошо освещенный участок с питательным грунтом. Рассыпьте по грядкам перегной, перекопайте землю. Семена на три дня замочите - оберните в марлю и положите в миску с питьевой водой так, чтобы они там не плавали, а слегка намокли. Спустя указанное время, появятся ростки, тогда посадочный материал можно подсушить и сеять, сохраняя расстояние - 15 см в междурядье и 10 см между посадками.

Сверху лунки необходимо сразу засыпать землей, но без энтузиазма - не более трех сантиметров почвы, иначе культура не взойдет. Дополнительно грядки можно мульчировать торфом - такая хитрость стимулирует культуру, ростки появятся через неделю. Поливать растение лучше по мере необходимости, не допуская пересыхания земли - без нужного количества влаги горох просто не взойдет.

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