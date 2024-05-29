Упорядочить заботы на участке поможет лунный посевной календарь.

Первый месяц лета для владельцев участков очень важный и загруженный. Большинство растений, кроме самых поздних, к этому периоду посажены. Главными заботами дачников в июне становится уход за молодыми саженцами, борьба с вредителями и сорняками, регулярная подкормка растений. На клумбе сажают летние цветы, а в саду обрезают деревья и кусты.

Грамотно распланировать все виды работ и ничего не упустить поможет лунный посевной календарь. Он учитывает влияние Луны на рост и здоровье растений. Некоторые лунные фазы считаются неплодородными и неудачными для работы на участке.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 года

1-2 июня - хорошие дни для обработки участка от вредителей и сорняков, борьбы с заболеваниями сада и цветов. Можно посадить клубнику и малину. Рыхление почвы, удаление лишних саженцев, обрезка больных и сухих частей растений. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения, а также сажать овощи.

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3-4 июня - очень урожайный период. Можно посадить любые овощи, зерновые культуры, зелень и салаты, плодовые деревья. Замачивание и обработка семян, заготовка черенков для прививок, сбор урожая клубники. Вдвойне полезными будут подкормки. Не рекомендуется повреждать корни и стебли растений - они будут заживать дольше обычного.

5-7 июня - дни новолуния. Любые виды работ с растениями не рекомендуются.

8-10 июня - пересадка в открытый грунт рассады, посадка плодовых деревьев и цветов на клумбе и подоконнике, посев зерновых культур. Хорошие дни для ухода за виноградом, ягодными кустарниками, розами. Можно подкармливать и обильно поливать растения, но не рекомендуется применять пестициды и ядохимикаты.

11-14 июня - не очень плодородные дни для посева овощей. Сажать разрешено ягодные кустарники, плодовые деревья, орехи, виноград. Можно подстригать газон и живую изгородь, обрезать больные ветки и лишние побеги, белить и прививать деревья, окучивать картошку. Также хороший период для сбора урожая клубники и пряностей. Не рекомендуется пересаживать и подкармливать растения, замачивать семена, размножать растения корнями.

15-17 июня - урожайные дни. Все посаженные плодовые растения хорошо приживутся и дадут хороший урожай, а цветы будут пышно цвести. Можно обрезать, пересаживать и прививать растения - раны заживут быстрее, чем обычно. Также можно собрать урожай ранних овощей и зелени. Не рекомендуется обильно поливать растения и удобрять органикой.

18-20 июня - хороший период для посадки любых растений, особенно со вьющимися стеблями и лианами (бобовые, виноград, клематис, жимолость), а также посадки вечнозеленых растений и живой изгороди. Можно ухаживать за садом - опрыскать деревья и кусты, обрезать крону, заготовить черенки, замульчировать приствольные круги. Разрешено подкармливать цветы и кустарники, но не овощи.

21-23 июня - дни полнолуния. Растения становятся очень уязвимыми. Посевной календарь на июнь не советует работать на участке.

24-25 июня - хорошие дни для посадки культур, которые будут зимовать в грунте. Из ранних растений можно собирать первый урожай. Удачно пройдет борьба с сорняками, насекомыми и грызунами-вредителями, болезнями. Можно ухаживать за клумбой и комнатными цветами. Разрешены обильные поливы и подкормки, но не стоит обрезать растения и травмировать корни.

26-28 июня - очень плодородные дни. Можно посадить любые растения, пересадить цветы из горшка на клумбу, полоть, окучивать и мульчировать растения, собирать урожай для длительного хранения. Хорошие дни для экспериментов вроде выращивания новых растений, скрещивания сортов и посадки тропических цветов и фруктов. Также можно попробовать вырастить домашнее растение из косточки покупного.

29-30 июня - для посевов последние дни месяца не очень удачные. Можно ухаживать за участком, заняться уборкой и прополкой сорняков, обрезать усы клубники и лишние побеги винограда, опрыскать сад от вредителей. Очень удачно пройдет борьба с заболеваниями растений и оздоровительные процедуры. Не рекомендуется пересаживать растения на новое место.

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